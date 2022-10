C’è grande attesa per scoprire come proseguiranno le vicende legate a Marina Giordano. Le anticipazioni delle puntate di Un posto al sole, che andranno in onda fino all’11 novembre, rivelano che Roberto vorrà cercare il nascondiglio di Marina, ma Franco e Filippo tenteranno di fermarlo. Nel frattempo, Rossella vivrà momenti di tensione, perché scoprirà che Silvia e Michele hanno deciso di divorziare e dovrà anche fronteggiare la gelosia di Riccardo. Diego, invece, riuscirà ad ottenere un appuntamento con Lia, mentre Damiano si sconterà con Rosa, la sua ex moglie.

Un posto al sole, trame all’11/11: Roberto cerca il nascondiglio di Marina

Roberto continuerà a non darsi pace per la scomparsa di Marina. Negli episodi di Un posto al sole, che verranno trasmessi fino all’11 novembre, Ferri tenterà di fare luce su quello che possa essere accaduto alla sua compagna. In particolar modo, non riuscendo a darsi una spiegazione per l’improvvisa e misteriosa scomparsa della sua ex moglie, l’imprenditore tenterà di agire, per capire dove possa essere Giordano. Pertanto, Roberto cercherà di scoprire, da solo, quale sia il nascondiglio di Marina. Al momento, però, non è chiaro se Ferri sia venuto a sapere che la sua fidanzata sia stata rapita da Fabrizio Rosato o se pensi che il suo allontanamento sia volontario.

Un posto al sole, puntate all’11/11: Franco e Filippo tentano di fermare Roberto

Nel frattempo, Franco e Filippo verranno a sapere le intenzioni di Roberto. In particolar modo, le anticipazioni delle puntate di Un posto al sole fino all’11 novembre rivelano che ci sarà un colpo di scena inaspettato. In particolar modo, Boschi e Sartori metteranno i bastoni fra le ruote a Ferri.

I due inquilini di Palazzo Palladini non vedranno di buon occhio le intenzioni dell’imprenditore e faranno di tutto per fare cambiare idea a Roberto. Purtroppo, però, Franco e Filippo non riusciranno a fermare Ferri. Al momento, non è chiaro se Marina verrà salvata o meno dal suo compagno o se resti ancora in balia di Fabrizio Rosato.

Un posto al sole, episodi all’11/11: Rossella scopre che Michele e Silvia divorziano

Nel frattempo, durante la settimana, verranno trattate anche le vicende di altri protagonisti di Un posto al sole. A tal proposito, Rossella sarà sconvolta, dopo avere scoperto che i suoi genitori hanno deciso di divorziare. Oltre alla brutta notizia su Silvia e Michele, la dottoressa Graziani dovrà fare i conti con i problemi sentimentali, causati dalla gelosia di Riccardo. Nelle recenti puntate della soap partenopea, il dottor Crovi aveva avuto da ridire sulla vicinanza fra la sua fidanzata e Nunzio Cammarota e non aveva gradito la troppa disponibilità di Rossella, nei confronti del cuoco di Caffè Vulcano. Diego, invece, riuscirà a ottenere un appuntamento con Lia, mentre Damiano avrà l’ennesimo scontro con Rosa, la sua ex moglie.