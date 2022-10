Momenti di tensione all'interno del Grande Fratello Vip 7. Protagonisti Daniele Dal Moro ed Elenoire Ferruzzi. In seguito all'ultima puntata del Reality Show condotto da Alfonso Signorini, l'artista è rimasta ferita a causa di alcuni comportamenti del 32enne e ha smesso di rivolgergli la parola. Dal suo canto, Dal Moro ha notato l'allontanamento e ha tentato di chiarire con l'amica. Elenoire, però, ha eretto un muro tra lei e l'imprenditore. La scintilla per la discussione è sorta in giardino mentre si trovano a chiacchierare insieme ad altri compagni d'avventura.

Accusato di non ammettere il proprio sentimento verso la 46enne per vergogna, Daniele è scattato come una molla.

La discussione fra Daniele ed Elenoire

Con toni accesi, Daniele Dal Moro ha spiegato ad Elenoire che le ha domandato in più circostanze cosa avesse ma l'artista non gli ha mai fornito una risposta. Ha compreso che la gieffina è arrabbiata con lui ma non riesce a comprendere la motivazione. Ferruzzi ha risposto gridando contro Dal Moro che l'ha accusato di avere altri modi di parlare se non urlando e non ha paura della compagna d'avventura. Se lei alza la voce, lui non sarà da meno. L'imprenditore ha definito la 46enne come una persona bugiarda che gli mette in bocca parole che non ha mai proferito.

Il gieffino è apparso molto arrabbiato con Ferruzzi giurando di non rivolgerle più la parola. Se Elenoire è arrabbiata con lui, Daniele voleva sapere la motivazione ed era giunto il momento di dirglielo in faccia. Provocandola le ha domandato: "Vuoi continuare a fare il gioco del silenzio?".

Daniele furioso con Elenoire

Elenoire Ferruzzi ha replicato a Dal Moro affermando che l'imprenditore stava effettuando soltanto una carnevalata e non aveva intenzione di discutere in quella circostanza, davanti agli altri coinquilini del Grande Fratello Vip 7.

Daniele si è definito esausto in quanto è da circa cinque giorni che la 46enne è arrabbiata con lui e vorrebbe saperne almeno il perché, aggiungendo, per porre fine alla discussione, che parlare con lei è come parlare ad un muro. L'imprenditore è stato furioso verso Ferruzzi, dichiarando di aver mai effettuato sceneggiate anche perché non è interessato alle clip o alle telecamere.

Soltanto l'artista è riuscita a farlo innervosire molto. Notando che Elenoire non ha avuto intenzione di rivolgergli la parola, il 32enne ha lasciato il gruppo nervoso. Così, Ferruzzi, quando il compagno d'avventura è andato via ha commentato: "È ancora colpa mia”. Gli altri inquilini del reality show targato Mediaset hanno tentato nel ragionare ma l'artista non li ha ascoltati e, anzi, si è chiusa nel suo silenzio.