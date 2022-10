Continuano le vicende di Una vita, la soap opera spagnola in onda su Canale 5 che tratta le storie di diverse famiglie di alto rango e del loro gruppo di domestici residenti nella zona di Acacias, quartiere aristocratico situato nella città di Madrid. Qui di seguito le anticipazioni più salienti delle puntate che andranno in onda dal 13 al 17 ottobre.

Una vita, episodio 17 ottobre: David torna a casa dalla sua amata Valeria

Il ritorno di David a casa fa scoccare la scintilla con Valeria, mentre Dori fa scoppiare la rabbia di Felipe, confessandogli di averlo usato come oggetto per le sue ricerche.

La relazione tra Hortesia e Pascual, dapprima limpida e senza segreti, potrebbe rovinarsi a a causa della richiesta della donna di tenere celata la loro love story.

Una vita, anticipazioni del 18 ottobre: Doria sta male e Felipe si preoccupa per lei

Dori mostra delle problematiche di salute e Felipe inizia a preoccuparsi per lei. Intanto, Lolita può finalmente uscire dall'ospedale e cominciare a indagare, facendo domande ma non ottenendo risposte dal duo Fidel- Ramon. Infine, Genoveva prova a parlare con Marcelo cercando di convincerlo a non dimettersi ma lui gli risponde che dopo il funerale di Aurelio lascerà Acacias per sempre.

Una vita, episodio del 19 ottobre: Hortesia vuole tenere segreta la relazione con Pasqual ma fatica

Hortesia vuole celare ancora la sua relazione con Pasqual, ma l'attrazione che prova per l'uomo la farà titubare. Nel frattempo, Inma inizia a sentire la nostalgia della sua terra madre, così Guillermo prepara una festa che replica alcune tradizioni della sua Valencia, facendola cosi risentire per un attimo a casa.

Una vita, anticipazioni episodio del 20 ottobre: Genoveva desta sospetti per la freddezza mostrata nel funerale di suo marito

Genoveva desta sospetto tra gli abitanti di Acacias per la freddezza mostrata in occasione del funerale del marito Aurelio. Nel frattempo, David si confronta con Ramon, rassicurandolo di non riservagli rancore per l'episodio del rapimento organizzato da Aurelio.

Infine, lo stesso Ramon vorrebbe abbandonare la missione contro gli anarchici andando contro il pensiero di Fidel.

Una vita, anticipazioni del 21 ottobre: Alodia e Ignacio preparano le cose per iniziare a vivere insieme

Hortesia e Pasqual continuano la loro relazione clandestina, ma in un'occasione rischiano di essere scoperti da Jacinto. Luzdivina prova a convincere Marcelo, sotto richiesta di Genoveva, a restare in servizio a casa Salmeron, ma l'uomo sembra inamovibile. Infine, Alodia e Ignacio cominciano i preparativi per il trasloco nel loro nuovo nido d'amore.

Una vita, episodio 22 ottobre: Hortensia e Pascual vengono scoperti da Rosina

Alodia e Ignacio vanno finalmente a vivere insieme nella loro nuova casa, mentre Ramon avverte Lolita sulle volontà di Fidel nel continuare a infrangere la legge partecipando ad azioni illecite.

Marcelo viene convinto da Luzdivina a restare in servizio dalla Signora Genoveva e Felipe da una mano a Dori nel completare la tesi. Infine, Rosina scopre che Hortensia e Pascual hanno una relazione clandestina, mentre Azucena svela a Guillermo di voler fare un provino a Parigi per una compagnia di ballo