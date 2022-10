Le anticipazioni della famosa soap opera spagnola Una vita, riservano diverse novità per i telespettatori affezionati. Nelle puntate che andranno in onda dal 10 al 14 ottobre, Aurelio e Genoveva avranno una bruttissima discussione, durante la quale l'uomo tenterà di strangolare la dark lady. Poco dopo Aurelio verrà fermato da Marcelo. Nel frattempo, Dori e Felipe saranno ormai ai ferri corti: al fianco della coppia, però, ci sarà Casilda, la quale cercherà di convincere i due a chiarirsi, una volta per tutte.

Una Vita, puntate 10-14 ottobre: Felipe lascia Dori

Nelle puntate di Una Vita, trasmesse dal 10 al 14 ottobre, accadrà che Azucena farà un provino nel teatro Real, ma più tardi scoprirà di non essere stata selezionata. Nel frattempo, Guillermo resterà colpito da uno sconosciuto che si avvicinerà improvvisamente ad uno dei suoi giurati. In seguito Dori e Felipe si incontreranno per chiarire la loro situazione: la donna vorrà dirgli, chiaramente, di non voler rinunciare ai propri progetti professionali per diventare sua moglie, ma prima che lei riesca a spiegargli ciò, lui deciderà di terminare la loro relazione. Aurelio, invece, avrà un duro scontro con Genoveva e tenterà di strangolarla. Fortunatamente per la dark lady, arriverà Marcelo, il quale cercherà di far ragionare Aurelio.

Successivamente Casilda cercherà un modo per spingere Dori e Felipe a confrontarsi, con l'obiettivo di sistemare il loro rapporto e tornare insieme.

Pascual cerca di avvicinarsi a Hortensia

Guillermo avrà dei sospetti riguardo al comportamento dei giudici, durante il provino di Azucena. Non ci vorrà molto, infatti, prima che i dubbi dell'uomo vengano confermati da Liberto: i giudici sono stati corrotti e il colpevole sarà Jeronimo Lopez-Saldana.

Nel contempo, grazie all’aiuto di Inma, Pascual cercherà di avvicinarsi a Hortensia, ma riuscirà solo ad offenderla. Aurelio, invece, minaccerà Lolita, facendo poi pressione su Ramon e ordinandogli di eliminare David. Quest’ultimo e Valeria saranno pronti alla partenza: saluteranno Lolita e Pascual. Mentre si accingeranno ad andar via, però, David verrà rapito da Bautista e da uno scagnozzo.

Al sequestro parteciperà segretamente anche Fidel e tutto ciò accadrà sotto gli occhi di Valeria.

Ramon scopre che David è stato rapito

Dopo aver assistito al rapimento di David, Valeria andrà a raccontare la vicenda a Lolita, confessando alla donna di aver visto Fidel tra i sequestratori. Successivamente Lolita si confiderà con Ramon, rivelandogli del sequestro di David. L'uomo resterà molto turbato dalla notizia: così si precipiterà immediatamente da Fidel per avere dei chiarimenti faccia a faccia. Nel frattempo, Hortensia e la sua famiglia saranno molto felici, dopo aver scoperto che gli investitori hanno accettato la richiesta. Genoveva, invece, avrà un malore improvviso e verrà soccorsa da Luzdivina e Marcelo. Infine, Rodrigo ingannerà Aurelio, attirandolo presso i laboratori. Poi lo stordirà con il cloroformio, minacciandolo di porre fine alla sua vita con il gas.