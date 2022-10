Diverse novità avverranno durante le prossime puntate di Una vita, che saranno trasmesse nelle prossime settimane in prima visione su Canale 5.

Le trame della soap opera, provenienti dalla Spagna, segnalano che Felipe Alvarez Hermoso rimarrà senza parole quando apprenderà che Dori Navarro ha preso una decisione capace di rovinare il suo futuro universitario per amore suo.

Una vita, anticipazioni: Felipe scopre che l'infermiera l'ha usato come cavia

Le anticipazioni di Una vita, riguardanti le puntate finali - in programma probabilmente a novembre sui teleschermi italiani - preannunciano che la storia tra Dori e Felipe (Marc Parejo) arriverà a una svolta.

Tutto inizierà quando il loro rapporto entrerà in crisi dopo il ricevimento di una borsa di studio a Ginevra. Navarro, a questo punto, deciderà di troncare la relazione con l'avvocato, che però non capirà il motivo di tale decisione. Per questo motivo, la donna riferirà ad Alvarez Hermoso di averlo usato per studiare da vicino un paziente affetto da sindrome post traumatico da stress.

A questo punto Felipe reagirà malissimo alle parole dell'infermiera, visto che capirà che si era avvicinata a lui solo perché aveva bisogno di una cavia per i suoi studi e vincere una borsa di studio in Svizzera.

Trame Una Vita: Dori non consegna la tesi sull'avvocato

Nelle puntate spagnole di Una vita, Dori deciderà di non rinunciare a tutti i sacrifici fatti per studiare all'estero.

La donna, infatti, si accingerà a partire dopo aver fatto i bagagli, sebbene prima chieda a Felipe di potersi trattenere qualche tempo in soffitta per organizzare il viaggio a Ginevra nei minimi dettagli. In questo modo, la falsa infermiera porterà a termine la tesi sull'Alvarez Hermoso, ma poi verrà colta da alcuni rimorsi di coscienza.

Difatti Navarro non se la sentirà più di consegnare il documento, in quanto sente di essere realmente innamorata dell'ex marito di Genoveva (Clara Garrido). La donna non vorrà che quest'ultimo continui a credere di essere stato soltanto utilizzato per un suo scopo.

Alvarez Hermoso viene a sapere che la sua amata ha messo a repentaglio la carriera per lui

A questo punto Dori rinuncerà a spedire la tesi, informando Felipe di aver messo a repentaglio il suo futuro promettente a Ginevra come ricercatrice di psicanalisi solo per amore suo. Questa decisione ovviamente lascerà senza parole l'avvocato.