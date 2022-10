Si avvicina il gran finale di Una vita, che cala il sipario nel mese di novembre 2022. Le anticipazioni italiane delle puntate dal 24 al 29 ottobre si concentrano su Alodia che, suo malgrado, scopre che Ignacio ha un'amante e che la loro relazione va avanti da molti anni. Un retroscena che la farà stare molto male.

Nel frattempo, ecco che Lolita corre al capezzale di Fidel, ricoverato in ospedale dopo essere stato ferito gravemente. In quella circostanza, la dolce Casado capisce di non poter più nascondere i sentimenti che prova nei suoi confronti.

Gabriela inquieta Genoveva: Una Vita anticipazioni 24-29 ottobre

Nel dettaglio, le anticipazioni della serie Tv Una Vita raccontano che, dopo aver presentato Gabriela ai vicini, Genoveva la farà sistemare a casa sua. Tra le due ci sarà un intenso confronto, nel quale Genoveva proverà a spiegare alla figlia le ragioni che l'hanno portata ad abbandonarla quando era molto piccola.

A dispetto di ogni previsione, la giovane non sembrerà portarle rancore e addirittura la abbraccerà. Peccato che si tratti di una trappola. Stando infatti alle anticipazioni di Una Vita, Gabriela inizierà ad avvelenare la madre con delle tisane da lei preparate.

Fidel viene ricoverato in ospedale: anticipazioni italiane di Una Vita

Dopo lo sparo, Fidel viene ricoverato in ospedale. Le sue condizioni sono abbastanza preoccupanti e Lolita si precipita al suo capezzale per assisterlo e fargli coraggio. La bella Casado ormai ha capito che non può vivere senza di lui e poco importa se i vicini spettegoleranno sul loro rapporto.

Nel frattempo, viene a galla il legame segreto che c'è tra Pascual e Hortensia. Sarà proprio Pascual a togliersi questo peso dal petto. L'uomo, per, dovrà vedersela con il disappunto della sua amante.

I vicini sono molto interessati alla nuova arrivata Gabriela e si chiedono chi possa essere, dato che alloggia nell'appartamento di Genoveva.

Alodia smaschera Ignacio: Una Vita puntate 24-29 ottobre

Jacinto accetta la carica di sindaco, nonostante abbia qualche titubanza. In fondo, sono i vicini che lo hanno acclamato e non sarà certo lui a deluderli. Intanto, Felipe, messa da parte la rabbia nei confronti di Dori, decide di leggere la tesi di laurea che ha proprio lui come soggetto sperimentale.

Nelle nuove puntate italiane di Una Vita che andranno in onda dal 24 al 29 ottobre, Alodia darà una festa in onore di Ignacio, non sospettando che cosa il marito le stia nascondendo. Poco dopo, grazie a una telefonata, Alodia ascolterà il consorte parlare con una donna e inizierà ad avere dei sospetti.

Sospetti che si riveleranno fondati, visto che Alodia coglierà Ignacio e la sua amante il flagrante.