Novità avverranno durante le nuove puntate di Beautiful, che i telespettatori avranno modo di vedere a fine ottobre negli Usa. Le trame della soap opera, made in Usa, rivelano che Sheila Carter rischierà di essere smascherata da Bill Spencer quando sopraggiungerà ad Il Giardino. Steffy Forrester e Hope Logan (Annika Noelle), invece, appariranno sempre più ai ferri corti.

Beautiful, anticipazioni: Bill potrebbe riconoscere Sheila sotto l'identità di Lina

Le anticipazioni di Beautiful, riguardanti le puntate americane trasmesse dal 17 al 21 ottobre sull'emittente Cbs segnalano che Bill affronterà Deacon.

I due uomini, infatti, avranno un fortissimo alterco ad Il Giardino, tanto che potrebbero arrivare addirittura alle mani, sebbene i motivi siano ancora ignoti.

Anche Sheila finirà in una situazione alquanto difficile. La criminale, in fuga dalla polizia dopo aver tenuto segregato suo figlio Finn, rischierà di essere scoperta, nonostante abbia cambiato identità in Lina quando Bill si precipiterà ad Il Giardino. Per questo motivo, la signora Carter farà del suo meglio per impedire al magnate di scoprire la sua vera identità, ma ci riuscirà? Oppure il padre di Liam (Scott Clifton) rivelerà il suo segreto che doveva rimanere nascosto?

Alexes Pelzer arriva nella soap opera

Nelle puntate Usa di Bold and Beautiful, trasmesse nel 2023 sui teleschermi italiani, si assisterà all'arrivo di Alexes Pelzer, la figlia dell'attrice Kimberlin Brown (Sheila).

La donna, che ha debuttato lo scorso settembre sulla Cbs nei panni della patron de Il Giardino, tornerà nella soap opera. Per questo motivo, i fan dovranno domandarsi con quale personaggio interagirà questa volta e per quale motivo.

Nuovo acceso scontro tra Hope e Steffy

Alla Forrester Creations, Hope e Steffy (Jacqueline MacInnes Wood) saranno protagoniste di un nuovo scontro.

Anche questa volta il motivo della disputa sarà il conflitto tra le rispettive famiglie. Le due donne, infatti, inizieranno a discutere su Douglas e sulla segnalazione ai servizi sociali, che Thomas ha fatto per incastrare la matrigna. Inoltre, entrambe dibatteranno su Brooke e Taylor, protagoniste di un triangolo amoroso con Ridge (Thorsten Kaye).

Se Steffy crederà che la dottoressa Hayes sia l'anima gemella di suo padre, Hope tiferà per il ritorno di fiamma tra sua madre e lo stilista. I portali annunciano che non è prevista ancora una fine per quanto riguarda la lotta tra i clan Logan e Forrester. Per questo motivo, il triangolo amoroso tra Taylor, Brooke (Katherine Kelly Lang) e Ridge e la custodia di Douglas non troveranno subito una risoluzione.