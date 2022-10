Tante novità caratterizzeranno le nuove puntate di Beautiful, trasmesse a fine ottobre sui teleschermi Usa. Le trame dello sceneggiato, ambientato sulle colline di Los Angeles, narrano che Bill Spener potrebbe tornare ad amare grazie a Brooke Logan, rimasta sola dopo l'addio di Ridge, che invece si preparerà ad iniziare una nuova vita accanto a Taylor Hayes.

Beautiful, anticipazioni: Brooke capire perché è finita con Ridge

Le anticipazioni di Beautiful, riguardanti le nuove puntate trasmesse attualmente negli Stati Uniti annunciano molti colpi di scena.

In dettaglio, la lotta tra le famiglie Forrester e Logan sarà ancora protagonista della storyline. Il triangolo amoroso formato da Taylor, Ridge e Brooke (Katherine Kelly Lang) come il dramma di Douglas continuerà a far parlare di sé per ancora del tempo.

La madre di Hope (Annika Noelle), nel frattempo, sarà in cerca di risposte dopo essere stata lasciata da Ridge (Thorsten Kaye). La donna, infatti, apparirà confusa sul motivo per il quale lo stilista sia così arrabbiato con lei dato che la segnalazione ai servizi sociali contro Thomas non è opera sua. Per questo motivo, la signora Logan deciderà di indagare fino in fondo alla questione. Ma riuscirà ad ottenere quello che cerca oppure farà un buco nell'acqua?

Lo stilista pronto a rifarsi una vita con Taylor

Nelle puntate Usa di Bold and Beautiful, trasmesse a fine ottobre sulla Cbs e nel 2023 in Italia, Ridge sembrerà deciso ad iniziare un nuovo capitolo della sua vita insieme a Taylor, tanto da lasciare Brooke a leccarsi le ferite. Per questo motivo, la signora Logan sarà messa di fronte ad un bivio: persistere oppure arrendersi al ritorno di fiamma tra lo stilista e la sua rivale?

Bill potrebbe tornare insieme con la sorella di Katie

Bill, intanto, deciderà di voltare pagina dopo aver capito che Katie non ha nessuna voglia di riallacciare un rapporto con lui. Il magnate, a questo punto, potrebbe decidere di riprovarci con Brooke, per la quale nutre ancora dei sentimenti. Il signor Spencer apparirà disposto a tutto pur di tornare ad amare, tanto che la sorella di Katie (Heather Tom) potrebbe essere la persona giusta per avere una relazione.

In questo frangente, Otello potrebbe avere un ruolo di primo piano come aiutante del magnate. Il ragazzo, infatti, potrebbe aggiornare il suo capo sugli sviluppi della storia tra Brooke e Ridge, quando aveva aiutato Taylor e Steffy a raggiungere la cabina che avevano affittato ad Aspen. In questo frangente, Otello si era nascosto in mezzo ai cespugli e spiato l'incontro tra lo stilista e la Logan, che aveva portato alla loro rottura.

In attesa di vedere come evolverà questa story-line, si ricorda che la soap opera è in onda da lunedì al sabato su Canale 5.