Arrivano le nuove anticipazioni settimanali della soap opera spagnola Una vita incentrata sulle vicende di un quartiere immaginario, Acacias 38. Le nuove trame si riferiscono agli episodi inediti che andranno in onda in Italia dal 2 al 5 novembre 2022, tutti i giorni su Canale 5 a partire dalle ore 14:50.

Le vicende della settimana saranno principalmente incentrate sulla partenza di Azucena, sulle minacce di Marcelo a Higinio, sulla decisione di Gabriela di avvelenare Genoveva, sulla decisione di Alodia di lasciare Ignacio e sul rifiuto di Ramon verso un possibile nuovo compagno per Lolita.

Alodia lascia il marito

Azucena sarà in procinto di partire per Parigi e saluterà la sua famiglia e Guillermo. Poco tempo dopo però la giovane farà ritorno ad Acacias a sorpresa per la gioia dell'innamorato. Marcelo offrirà del denaro ad Higinio, il fratello di Luzdivina, per lasciare la città. L'uomo non accetterà la proposta e continuerà a ricattare la sorella affinché quest'ultima lo aiuti a rapinare la casa dei vicini. Marcelo lo scoprirà e minaccerà Higinio con una pistola.

A quel punto, Luzdivina si arrabbierà con Marcelo per essersi intromesso nei suoi rapporti con il fratello per poi cambiare idea e ringraziarlo dell'aiuto. Fidel verrà operato con successo anche se le sue condizioni rimarranno critiche.

Dopo aver scoperto l'infedeltà di Ignacio, Alodia se ne andrà di casa e chiederà ospitalità a Bellita e Jose Miguel. Disperato, il giovane chiederà perdono alla moglie che gli ripeterà che fra loro due è tutto finito.

Genoveva si sente male

Genoveva presenterà ufficialmente la figlia Gabriela alle vicine nel corso di una passeggiata.

Rientrata in casa, la giovane si offrirà di preparare una tisana per la madre in cui verserà qualcosa, prima di fare una telefonata misteriosa. Subito dopo, Salmeron inizierà a star male perché in realtà la figlia non la sta curando, ma anzi la sta avvelenando.

Hortensia deciderà di abbandonare tutte le sue paure e bacerà Pascual davanti a tutti.

Servante, Fabiana e Casilda scopriranno di aver vinto il primo premio della lotteria.

Intanto Lolita veglierà senza sosta Fidel all'ospedale che si sveglierà dal coma. La presenza della donna al fianco del malato desterà molti pettegolezzi nel quartiere, tanto che Ramon si indispettirà. Per questo motivo, l'uomo proporrà alla nuora di andare insieme a Cabrahigo per incontrare Moncho.

Dori chiederà a Felipe di recarsi con lei e l'avvocato a Ginevra, ma l'uomo gli chiederà del tempo per riflettere. Rosina chiederà ad Hortensia di rivelare a Pascual la verità sul padre di Azucena.

Ramon rifiuterà l'idea che la nuora possa dimenticare Antonito per un altro uomo. Infine Alodia parlerà con Casilda e si renderà conto di aver trattato male tutti per sentirsi all'altezza di Ignacio.