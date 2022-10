Prosegue l'appuntamento quotidiano con Il Paradiso delle Signore, la soap opera ambientata nella seconda metà degli anni Sessanta nel capoluogo lombardo. Lo sceneggiato va in onda dal lunedì al venerdì alle 16:05 su Rai1.

Durante la puntata de Il Paradiso che andrà in onda venerdì 28 ottobre, Gloria spiffererà a Don Saverio che Veronica è stata aggredita, così il parroco suggerirà alla coppia di non vivere nella stessa casa. Maria sarà indecisa sul nuovo lavoro in Costa Azzurra, si confronterà con Vito che la aiuterà a prendere una decisione. Marcello e Armando parleranno con Salvatore che esigerà delle spiegazioni da Anna, la quale farà ritorno a Milano: la sua rivelazione sarà scioccante per il barista.

Teresio lascerà la casa delle Zanatta.

Gloria rivela l'aggressione di Veronica

Nella prima parte della puntata numero trenta-cinque de Il Paradiso delle Signore, Veronica verrà aggredita da un gruppo di donne bigotte che l'accuseranno di essere la concubina di Ezio. Nonostante l'intenzione della Zanatta di tenere con sé questo avvenimento, Gloria lo verrà a sapere ed involontariamente rivelerà l'accaduto al parroco del posto.

Più tardi, Don Saverio consiglierà al signore Colombo di non vivere sotto lo stesso tetto di Veronica. Pertanto, Ezio lascerà casa Zanatta per evitare di mettere in pericolo sé stesso e la donna che ama.

Salvatore esige una spiegazione da Anna

Successivamente, Marcello e Armando decideranno di andare a Reggiolo per accertarsi che la signora avvistata dal signor Ferraris sia realmente la mamma della Imbriani.

Dopo aver scoperto che la signora Caterina non è mai partita per l'America, i due uomini preferiranno lasciare ad Anna e Salvatore la possibilità di chiarirsi tra di loro.

Più tardi, Ferraris e Barbieri verranno sommersi dai sensi di colpa e sceglieranno di rivelare al loro amico quanto appreso: Anna ha mentito a suo marito sulle condizioni di salute di sua madre.

Nel frattempo, tornerà Anna a Milano e riabbraccerà finalmente il figlio di Agnese che non accoglierà bene la moglie ed esigerà da lei una spiegazione. La mamma di Irene confesserà una verità sconvolgente per il barista e per i suoi amici.

Maria indecisa se lasciare il Paradiso delle Signore

Infine, Umberto spingerà la baronessa Foppa a proporre un'offerta lavorativa alla signorina Puglisi.

Lo scopo del commendatore Guarnieri sarà allontanare la promettente stilista dal Paradiso e spianare la strada di Flora.

Maria sarà indecisa se accettare o meno la proposta soprattutto perché significherebbe allontanarsi dalle sue amiche e dall'atelier in cui sta crescendo professionalmente. Ad aiutare la giovane ricamatrice nella scelta per il suo futuro, ci sarà Vito Lamantia.