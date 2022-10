Continua su Canale 5 la programmazione della Serie TV iberica Una vita, che viene trasmessa dal lunedì al sabato con orario di inizio fissato alle ore 14:10. In base alle trame degli episodi in onda da lunedì 17 a sabato 22 ottobre, Valeria e David lasceranno per sempre Acacias salutati da tutti con affetto ed andranno negli Stati Uniti. Inoltre Felipe supporterà Dori nel terminare la sua tesi facendola restare nella sua soffitta, mentre Rosina scoprirà Hortensia e Pascual in atteggiamenti intimi.

Lolita esce dall'ospedale

Nelle puntate di Una Vita che saranno mandate in onda dal 17 al 22 ottobre, David farà il suo rientro a casa ed adesso nessuno potrà impedire a lui e Valeria di stare insieme.

Intanto Felipe si infurierà dopo che apprenderà da Dori che lui è stato oggetto dei suoi studi. Inoltre Hortensia inviterà Pascual a mantenere riserbo sulla loro storia, ma l'uomo non la penserà allo stesso modo. Lolita invece starà meglio e uscirà dall'ospedale. La donna rivolgerà numerose domande a Ramon e Fidel, ma entrambi svieranno ogni suo discorso.

Marcelo vuole lasciare la città dopo i funerali di Aurelio

Secondo le anticipazioni televisive fino al 22 ottobre, Genoveva chiederà espressamente a Marcelo di continuare a prestare servizio presso la sua abitazione, ma l'uomo ribadirà che dopo il funerale di Aurelio lascerà la città. Intanto l'Alvarez- Hermoso sarà in ansia perchè Dori ha numerosi mal di testa.

Hortensia proseguirà nel nascondere a tutti di avere una relazione con Pascual, ma per lei sarà difficile resistere alla passione esistente verso di lui.

Nel frattempo Genoveva non si mostrerà per nulla triste di fronte ai cittadini, venuti a darle il proprio cordoglio per il decesso del marito.

David farà presente a Ramon di non avercela con lui nonostante tutte le cose che gli ha fatto, mentre Fidel porterà avanti il piano contro gli anarchici.

Palacios non vorrà saperne più nulla. Jacinto invece per poco non vedrà Hortensia e Pascual scambiarsi delle effusioni.

Valeria e David vanno in America

In base agli spoiler della prossima settimana, Valeria e David lasceranno la città e partiranno alla volta dell'America. Intanto Ramon riferirà a Lolita che Fidel è coinvolto in attività poco lecite e la donna deciderà di parlare direttamente con lui.

Inoltre Alodia e Ignacio trasloscheranno nella loro nuova abitazione.

Nel frattempo Marcelo opterà per restare ad Acacias. In tutto questo Felipe supporterà Dori e la farà rimanere nella sua soffitta fino a quando non avrà ultimato la sua tesi, mentre Jacinto sarà stupito quando comprenderà che i cittadini lo vogliono come nuovo sindaco. Rosina invece grazie a uno stratagemma vedrà Hortensia insieme a Pascual. Infine Guillermo sarà affranto dopo che Azucena gli dirà che ha deciso di fare un provino per una compagnia di danza parigina.