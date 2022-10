Tante novità avverranno durante le nuove puntate di Una vita in programma dal 17 al 22 ottobre su Canale 5. Le trame della soap opera segnalano che David Exposito e Valeria Cardenas diranno addio ad Acacias 38, mentre Hortensia Rubio e Pascual Sacristan vivranno il loro amore all'oscuro di tutti.

Una vita: anticipazioni da lunedì 17 a sabato 22 ottobre

Le anticipazioni di Una vita, riguardanti le nuove puntate trasmesse da lunedì 17 a sabato 22 ottobre in prima visione tv, rivelano che David riabbraccerà Valeria dopo essere tornato a casa. Felipe, invece, reagirà con stizza dopo aver scoperto che Dori l'ha usato come cavia per i suoi esperimenti ,mentre Pascual non accetterà le motivazioni di Hortensia sulla scelta di mantenere segreta la loro relazione.

Lolita verrà dimessa dall'ospedale dopo essere stata colta da malore. Una volta tornata a casa, la bottegaia inizierà a fare delle domande scomode sia a Fidel che a Ramon. Entrambi gli uomini, a questo punto, cercheranno di depistare i sospetti, facendola arrabbiare ancor di più. Genoveva, intanto, convincerà Marcelo a rimanere a suo servizio nonostante la presunta morte di Aurelio. Tuttavia il maggiordomo apparirà determinato a lasciare il suo impiego dopo il funerale del padrone.

Hortensia viva la storia con Pascual all'oscuro di tutti

Nelle puntate 17-22 ottobre di Una vita, Felipe si preoccuperà moltissimo per la salute di Dori, affetta da continui capogiri. Hortensia, invece, farà qualsiasi cosa pur di vivere la storia d'amore con Pascual lontano tutti, mentre Inma sentirà la mancanza della sua patria, tanto che Guillermo deciderà di farle una piacevole sorpresa.

Infatti organizzerà la replica di una festa valenciana ad Acacias 38. Genoveva non apparirà per nulla addolorata per la presunta morte di Aurelio, mentre David avrà un confronto con Ramon in cui cercherà di tranquillizzarlo, dicendogli non gli porterà rancore per la vicenda che li ha visti protagonisti. Fidel, invece, deciderà di continuare la sua rappresaglia nei confronti degli anarchici.

Valeria e David lasciano per sempre Acacias 38

Hortensia e Pascual rischieranno di essere visti da Jacinto. Luzdivina pregherà Marcelo di rimanere al suo posto di lavoro. Alodia e Ignacio si appresteranno a traslocare nella loro nuova casa. A tal proposito Maruxina apparirà scontrosa nei confronti del dottor Quiroga. David e Valeria, invece, saranno felici per l'imminente partenza per l'America.

Inma si emozionerà davanti alla festa organizzata da Guillermo, mentre Ramon confiderà a Lolita che Fidel non ha rinunciato alle sue operazioni pericolose contro gli anarchici. Luzdivina, intanto, convincerà Marcelo a rimanere a lavorare con lei. Felipe farà in modo che Dori rimanga in soffitta fino al complimento della tesi. Infine Valeria e David lasceranno per sempre Acacias 38 attorniati da tutti i vicini.