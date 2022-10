Arrivano le anticipazioni di Una Vita per le puntate dal 17 al 22 ottobre, episodi che traghettano la soap opera verso il gran finale previsto per novembre. Ancora tanti colpi di scena per i protagonisti di Acacias 38, che si stringeranno nel dolore al funerale di Aurelio. Nel frattempo Dori inizierà ad avere strani e preoccupanti capogiri, mentre Rosina scoprirà il segreto di Hortensia. Di seguito le trame dettagliate dei prossimi episodi in onda su Canale 5.

Una Vita, settimana 17-22 ottobre: Dori svela il suo segreto a Felipe

Nel dettaglio le nuove anticipazioni di Una Vita svelano che David e Valeria saranno pronti a lasciare il quartierino, dopo le tante vicissitudini che li hanno visti protagonisti.

Prima di salutare Ramon, David gli ribadisce la stima nei suoi confronti, spronandolo a combattere contro gli anarchici. Ora non c'è più nulla che trattenga la coppia, che infatti parte alla volta degli Stati Uniti. Nel frattempo Dori si fa coraggio e rivela a Felipe che è proprio lui l'oggetto dei suoi studi universitari. Sentendosi ingannato per tutto questo tempo, l'avvocato si infuria. Il suo stato d'animo, però, cambierà dopo che Dori non si sentirà bene, accusando capogiri. Felipe la ospiterà nella soffitta fino a quanod non avrà finito la tesi.

Una Vita, trame puntate 17-22 ottobre: il funerale di Aurelio

Genoveva non sembra essere particolarmente addolorata per la dipartita del consorte, atteggiamento che non passa inosservato agli occhi attenti dei vicini.

Marcelo, convinto da Salmeron, resterà al suo servizio. Intanto le anticipazioni di Una vita svelano che per Jacinto ci sarà un'inattesa novità: i vicini lo acclamano come sindaco di Acacias 38. Attenzione anche alla rabbia di Guilliermo, furioso dopo aver scoperto che Azucena ha fatto un provino per entrare nel corpo di ballo di Parigi.

Il giovane sprofonderà nello sconforto, certo che la sua amata lo dimentichi presto.

Una Vita, spoiler 17-22 ottobre 2022: Hortensia smascherata da Rosina

Tempo di segreti che verranno a galla nelle nuove puntate di Una Vita in onda dal 17 al 22 ottobre 2022. Oltre al vero obiettivo di Dori, che ha "usato" Felipe per la sua tesi di laurea sperimentale, anche Lolita sarà certa che Fidel gli nasconda qualcosa di importante, anche se non verrà a capo della faccenda, almeno per il momento.

Ma il vero colpo di scena nei prossimi episodi sarà la trappola che Rosina tenderà ad Hortensia: grazie alla sua furbizia, la scoprirà tra le braccia di Pascual, il suo amante. Ovviamente non reagirà affatto bene. Si ricorda che le puntate della soap possono essere viste sia in streaming che in modalità on demand dopo la messa in onda sul portale Mediaset Play Infinity.