Interessanti avvenimenti accadranno nel corso del finale di stagione di Una vita, che i telespettatori avranno modo di vedere a breve sui teleschermi di Canale 5. Le trame della soap opera provenienti dalla Spagna annunciano che Alodia Exposito avrà una bruttissima reazione quando scoprirà che Ignacio Quiroga è solito intrattenersi con Maria Elisa alla pensione di Servante.

Una vita anticipazioni: Ignacio vive la passione con Maria Elisa alla pensione

Le anticipazioni di Una vita, riguardanti le ultime puntate che andranno in onda nelle prossime settimane in prima visione su Canale 5, annunciano che Alodia scoprirà la doppia vita di suo marito.

Tutto inizierà nel momento in cui Ignacio e sua moglie si trasferiranno in un appartamento tutto nuovo dopo la fine dei lavori di ristrutturazione. In questo modo il nipote di José Miguel non avrà più un posto per incontrare la sua amante. Per questo motivo stringerà un accordo con Servante, che in cambio di tanto denaro gli metterà a disposizione una camera dove vivere la passione con Maria Elisa. Tuttavia gli incontri segreti dureranno poco.

Alodia sorprende il marito con l'amante e lo prende

Nelle puntate di Una vita, in programma prossimamente in tv, lo strano comportamento di Ignacio desterà i sospetti di José Miguel. Proprio quest'ultimo non capirà per quale motivo suo nipote si aggiri sempre ad Acacias 38 nonostante si sia trasferito in un nuovo quartiere.

I sospetti porteranno l'uomo a scoprire la verità sul dottor Quiroga e anche Alodia verrà a conoscenza del tradimento, in quanto spierà una conversazione tra lui e l'amante. La donna avrà una crisi di pianto e fuggirà.

Il giorno seguente farà in modo di trovarsi alla pensione per incontrare da vicino il marito traditore e l'amante.

All'inizio il dottor Quiroga cercherà di depistare i suoi sospetti, dichiarando che Maria Elisa non è altro che una sua lontana cugina. Ma la spiegazione non sarà credibile agli occhi della moglie, che sicura di essere stata presa in giro prenderà a schiaffi Ignacio, annunciandogli che non lo vuole più vedere per il resto dei suoi giorni.

La coppia riuscirà a fare pace?

La scoperta del tradimento di Ignacio avverrà in prossimità del finale di stagione della soap opera. La coppia riuscirà a ritrovare l'armonia oppure le loro strade si separeranno per sempre?

In attesa di scoprirlo, si ricorda che Una Vita va in onda dal lunedì al sabato su Canale 5 oppure in streaming sulla piattaforma gratuita Mediaset Play Infinity.