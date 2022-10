Si complica la situazione di Viola in Un posto al sole, dopo che ha accettato a malincuore la scorta, pressata da Eugenio. Raffaele e Ornella sono rimasti spiazzati dalla decisione di Viola di portare via tutte le sue cose da casa e trasferirsi in pianta stabile a casa loro. Lo stesso Antonio sembra soffrire molto la distanza tra i suoi genitori e a poco sono servite le giustificazioni di Viola. Eugenio sembra sottovalutare la cosa, preso come sempre dal suo lavoro e dalle sue indagini. Ancora non sa che la moglie e Damiano stringeranno un rapporto molto forte, che potrebbe anche evolvere in qualcosa di più serio.

Preoccupati da ciò che sta succedendo, Ornella e Raffaele decideranno di intervenire.

Un Posto al Sole anticipazioni ottobre: Viola attratta da Damiano

Chi deve proteggere Viola è l'affascinante Damiano, che di certo non passa inosservato. Nelle prossime puntate di Un Posto al Sole in onda a ottobre, la giovane Bruni e il poliziotto inizieranno ad approfondire la loro conoscenza, scoprendo di avere molta affinità. In realtà, in un primo momento, si era ipotizzato che Viola potesse avere un interesse nei confronti del professor Nespolino, interesse che invece si è limitato a una reciproca stima professionale. Il rapporto con Damiano sarà invece ben diverso, tanto da far preoccupare seriamente Ornella e Raffaele, in ansia per le possibili conseguenze.

Anticipazioni Un Posto al Sole: Viola alla ricerca della felicità

Sarà tanto, troppo lo stress che Viola dovrà affrontare dopo la drammatica dipartita di Susanna. Non solo non riuscirà a guardare come prima Eugenio, che riterrà in parte responsabile di quanto accaduto, ma anche l'umore costantemente nero di Antonio la metterà alla prova.

Stando alle anticipazioni di Un Posto al Sole, Viola troverà la serenità che cerca nel dolce e protettivo Damiano che, oltre ad assicurarsi che non le succeda nulla, approfondirà la sua conoscenza. Il loro rapporto sembrerà però andare oltre l'amicizia ed Eugenio, immerso nel suo lavoro, non si accorgerà di camminare sul filo del rasoio.

Ornella e Raffaele in ansia per Viola: spoiler Un Posto al sole

Chi invece si accorgerà che il rapporto tra Viola e Damiano potrebbe evolvere in qualcosa di più serio saranno Ornella e Raffaele, che capiranno immediatamente la situazione. Decisi a far funzionare il matrimonio tra Viola ed Eugenio, decideranno di intervenire, ma come? E soprattutto, Eugenio aprirà finalmente gli occhi? Non resta che attendere i nuovi episodi per scoprirlo. Ricordiamo che le puntate di Un Posto al Sole, in onda dal lunedì al venerdì alle 20:50 su Rai 3 possono essere viste anche on demand e in replica sul portale RaiPlay.