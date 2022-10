Interessanti novità avverranno in occasione delle nuove puntate di Una vita, che saranno in onda prossimamente su Canale 5. Le trame della soap opera, made in Spagna, segnalano che José Miguel Dominguez scoprirà il segreto scottante di Ignacio Quiroga quando lo vedrà aggirarsi vicino alla pensione di Fabiana (David V. Muro) e Servante.

Una vita, anticipazioni: Maruxina vede Ignacio con l'amante

Le anticipazioni di Una vita, riguardanti le nuove puntate trasmesse nelle prossime settimane in televisione rivelano che José Miguel scoprirà il doppio gioco del nipote.

Tutto inizierà quando Maruxina vedrà Ignacio e la sua amante particolarmente vicini in un vicolo del vecchio quartiere spagnolo. La domestica, a questo punto, racconterà di quello che ha appena visto a Servante e Jacinto (Jona Garcia), ottenendo però un severo rimprovero. I due uomini, infatti, inviteranno la giovane a non mettere il becco nelle questioni dei signori. Per questo motivo, Maruxina (Isabel Garrido) diventerà sempre più astiosa nei riguardi del dottor Quiroga, tanto da preferire fare la carina con Alodia. Tuttavia, lo strano comportamento della cameriera susciterà i dubbi di José Miguel, che non capirà il motivo per il quale la loro inserviente abbia cambiato opinione su Ignacio e sua moglie.

Il dottor Quiroga incontra l'amante alla pensione

Ma i colpi di scena non saranno finiti qui visto che la situazione sarà destinata a peggiorare sempre più. Dagli spoiler delle nuove puntate di Una vita si apprende che Alodia e suo marito prenderanno alloggio nel loro nuovo appartamento in seguito a dei lavori di ristrutturazione protratti per tanto tempo.

Pertanto, la coppia deciderà di lasciare la casa di José Miguel e Bellita. Una decisione, che però creerà non pochi problemi ad Ignacio, che perderà il luogo dove poter incontrare clandestinamente l'amante. Per questo motivo, il dottor Quiroga necessiterà di un nuovo posto, tanto da chiedere l'aiuto di Servante.

In dettaglio, il giovane chiederà a Servante di potersi incontrare con la sua fiamma nella pensione, che gestisce con Fabiana in cambio di una cospicua somma di denaro.

Un accordo, che sarà subito accettato da Gallo.

José Miguel capisce che suo nipote continua ad avere una doppia vita

Ignacio (Marco Caceres) trascorrerà molto pomeriggi nel vecchio quartiere spagnolo e all'interno della pensione, nonostante si sia trasferito da poco. Un dettaglio, che desterà i sospetti di José Miguel, visto che suo nipote era sempre assente da Acacias 38 per motivi di lavoro. Ben presto, il Dominguez senior capirà che il dottor Quiroga sta continuando ad avere una doppia vita all'oscuro di Alodia.