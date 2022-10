Le anticipazioni delle nuove puntate di Uomini e Donne rivelano che la tronista Lavinia si ritroverà a dover fare i conti con il rifiuto da parte del corteggiatore Alessio.

Spazio anche alle vicende di Riccardo Guarnieri, che si ritroverà in piena crisi in studio, al punto da sbottare, ammettendo di voler abbandonare la trasmissione.

Lavinia rifiutata da Alessio: anticipazioni Uomini e donne nuove puntate

Nel dettaglio, le anticipazioni delle nuove puntate di Uomini e donne che saranno trasmesse nel corso delle prossime settimane in tv, rivelano che Lavinia è stata protagonista di una esterna col corteggiatore Alessio Campoli.

Nonostante i due siano stati bene insieme, Alessio in studio rivelerà di volersi eliminare perché per lui non c'è stato questo grande feeling con la tronista.

Il corteggiatore, quindi, finirà per rifiutare Lavinia sostenendo che il carattere della ragazza non gli piace e non gli permette di poter immaginare un futuro insieme.

Tuttavia, le parole di Alessio scateneranno un polverone in studio, dato che tutti si scateneranno contro di lui, sostenendo che in realtà vuole auto-eliminarsi perché Lavinia non gli piace abbastanza e non ha il coraggio di dirlo apertamente.

Alessio si elimina dal programma: anticipazioni Uomini e donne nuove puntate

Successivamente, poi, verrà chiesto ad Alessio se nel caso in cui Federica Aversano lo invitasse per un caffè in esterna, lui accetterebbe oppure no: il corteggiatore dirà che non avrebbe rifiutato l'invito.

Le anticipazioni delle nuove puntate di Uomini e donne, però, rivelano che alla fine questo invito da parte di Federica non è arrivato e Alessio si è eliminato definitivamente dal parterre dei corteggiatori, confermando così il suo rifiuto nei confronti di Lavinia.

Occhi puntati anche sulle vicende del tronista Federico Nicotera, protagonista di una nuova esterna con Alice: tra i due è scattato un altro bacio mentre Carola è scoppiata in lacrime.

Riccardo in crisi e vuole lasciare: anticipazioni Uomini e donne

Spazio anche alle vicende del trono over: le anticipazioni di Uomini e donne rivelano che Riccardo ha spiazzato tutti nel momento in cui, dopo aver assistito a un nuovo ballo tra Ida e Alessandro, ha sbottato, annunciando di voler abbandonare il programma.

Il cavaliere è apparso pronto e sicuro nel voler uscire di scena dalla trasmissione di Maria De Filippi e, a quel punto, la conduttrice ha preso la parola e nel farlo ragionare, gli ha detto che secondo lei non ha ancora dimenticato Ida.

Riccardo ha provato a difendersi sostenendo che, il motivo di questa sua decisione, sarebbe legata al fatto che soffre perché non riesce ad avere un rapporto civile con Ida.