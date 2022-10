Le anticipazioni sulla registrazione di U&D del 15 ottobre hanno ancora per protagonisti i "soliti noti". Gli spoiler che circolano su Instagram, infatti, fanno sapere che Ida e Alessandro hanno continuato a discutere anche per colpa di Roberta: Platano è convinta che Vicinanza si scambi ancora degli sguardi con Di Padua e questo non lo accetta. Riccardo si è intromesso nella litigata e, mentre la ex ballava col napoletano, è uscito dallo studio dicendo di volersene andare definitivamente.

Aggiornamenti sui personaggi di U&D

Ancora una volta, è successo di tutto tra i protagonisti del Trono Over.

Le anticipazioni della puntata di U&D che è stata registrata sabato 15 ottobre, fanno sapere che Ida ha discusso di nuovo con Alessandro per un presunto scambio di sguardi con Roberta. Maria De Filippi ha cercato di spiegare a Platano che forse Vicinanza e Di Padua dovrebbero avere un confronto, anche perché solo dieci giorni fa si frequentavano e si baciavano come se nulla fosse. Il napoletano, però, si è detto convinto della decisione che ha preso di recente, ovvero quella di voler uscire solamente con la parrucchiera per la quale ha ammesso di provare un sentimento d'amore. Sono proprio queste dichiarazioni, però, che la dama romana continua a mettere in dubbio: secondo Roberta, infatti, il cavaliere non proverebbe nulla di reale nei confronti della collega di parterre.

Il 'mal di pancia' di Guarnieri a U&D

Mentre Ida, Alessandro e Roberta discutevano, Riccardo non ha perso l'occasione per mettersi in mezzo e dire la sua. I quattro, dunque, anche oggi sono stati i protagonisti della registrazione e, come al solito, non si è arrivati a nulla di concreto. Le anticipazioni che sono state diffuse sui social network, raccontano che a un certo punto Guarnieri è uscito dallo studio dicendosi pronto ad abbandonare definitivamente la trasmissione.

Maria De Filippi ha subito indagato su questa proposta del cavaliere e ha cercato di fargli ammettere che è ancora innamorato della ex Platano (anche perché si è rifugiato nel backstage mentre la bresciana ballava con Vicinanza). Il tarantino, però, non ha confermato l'idea della presentatrice di U&D, ma ha detto che soffre perché non è riuscito a costruire neppure un rapporto civile con Ida.

Tensioni per l'opinionista di U&D

Riccardo, dunque, non ha ammesso di amare ancora Ida ma che gli sarebbe piaciuto poter instaurare almeno un'amicizia con lei dopo i tanti anni che hanno condiviso in coppia. Le anticipazioni odierne non riportano la reazione che Platano ha avuto quando il suo ex ha "minacciato" di ritirarsi dalla trasmissione anche per colpa sua, ma sembra che la dama non intenda fare passi indietro e voglia proseguire nella frequentazione con Alessandro.

Nel corso delle riprese del 15 ottobre, si è parlato anche di Gemma che, accantonato Roberto, ha cominciato a conoscere un nuovo signore nel parterre. La 72enne, infatti, sta uscendo con Franco, un cavaliere molto più giovane di lei che però non le avrebbe ancora fatto perdere la testa.

Non sono mancate le discussioni tra Tina Cipollari e un Alessandro del cast (non si tratta né di Rausa, né di Vicinanza), e gli aggiornamenti sui percorsi dei tronisti.

Lavinia ha cercato di trattenere Alessio (ex corteggiatore e scelta di Angela Nasti) ma lui, dopo averci pensato a lungo, ha deciso di auto eliminarsi perché non ha trovato nella ragazza quello che sta cercando. I due Federico, invece, sono usciti in esterna con le loro spasimanti preferite: Nicotera, in particolare, ha baciato un'altra volta Alice.