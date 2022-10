Manca sempre meno al ritorno su Canale 5 di Terra Amara: le nuove puntate della soap turca, salvo cambi nella programmazione dell'ultima ora, verranno trasmesse a partire dal 14 novembre, non appena si giungerà all'epilogo finale di Una Vita. Nell'attesa di vedere sul piccolo schermo le nuove avventure, giungono dalla Turchia le anticipazioni che riguardano un evento destinato a modificare i rapporti tra Fekeli e Yilmaz. Quest'ultimo, infatti, sparerà al suo padrino, ma il tutto accadrà per errore, visto che il proiettile con cui Fekeli verrà colpito in realtà è destinato a Hunkar.

Yilmaz scopre perché Zuleyha ha sposato Demir

Sono numerosi i colpi di scena a cui assisteranno i telespettatori di Terra amara, non appena le nuove puntate verranno trasmesse su Canale 5. Seguendo la trama della soap turca, non manca ancora molto prima che Yilmaz scopra la verità sul matrimonio di Zuleyha e Demir. Akkaya cercherà di dimenticarla e per voltare definitivamente pagina sposerà Mujgan. Dopo aver contratto matrimonio con la dottoressa, Yilmaz verrà a conoscenza dei fatti che hanno spinto il suo vero amore a sposare Yaman.

Zuleyha infatti, nelle prime puntate della soap, infatti, è stata costretta da Hunkar a sposare il figlio Demir, poiché la matrona era convinta che il figlio fosse sterile.

Se Altun avesse rifiutato e non avesse mentito circa il figlio che portava in grembo, a quel punto Hunkar avrebbe spinto affinché Yilmaz, in carcere per il delitto di Naci, venisse condannato alla pena capitale. Insomma, Akkaya scoprirà che tutte le azioni della sua ex fidanzata non sono state altro che un tentativo per salvarlo.

Chiaramente la notizia sconvolgerà Yilmaz, che a quel punto sarà legato a un'altra donna.

Yilmaz intenzionato a uccidere Hunkar

La rabbia si impadronirà di Yilmaz che, accecato dal rancore e dall'odio, si recherà al cospetto di Hunkar ritenendola l'unica vera colpevole dell'allontanamento di Zuleyha da lui. Akkaya andrà dalla signora Yaman armato e intenzionato a spararle, ma proprio quando premerà il grilletto Fekeli si metterà in mezzo per fare da scudo umano.

Il padrino di Fekeli infatti, da sempre innamorato di Hunkar, non permetterà che le accada nulla di male.

Il proiettile esploso da Yilmaz colpirà Fekeli. Cosa accadrà in seguito nel rapporto tra padrino e figlioccio, fino a questo punto della soap così stretto? Per scoprirlo non resta che attendere le nuove anticipazioni della soap turca e la messa in onda dei prossimi episodi.