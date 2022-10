Le puntate de Il Paradiso delle Signore stanno appassionando i telespettatori di Rai 1. Durante la settimana da lunedì 17 a venerdì 21 ottobre, ci saranno colpi di scena per i protagonisti della fiction. A tal proposito, i giornalisti inizieranno a scavare nel passato dei genitori di Stefania e Zanatta commetterà un errore, rivelando un gossip sulla sua vita privata e la relazione con il direttore commerciale. A quel punto, la storia d’amore fra Ezio e Veronica sarà di dominio pubblico e, pertanto, Colombo commetterà il reato di concubinato.

Il Paradiso delle signore, anticipazioni al 21/10: Ezio Colombo vuole sposare Veronica a tutti i costi

Ezio e Veronica sono fidanzati da qualche anno e, nonostante la presenza di Gloria a Milano, Colombo ha dimostrato di volere coronare il suo sogno d’amore con Zanatta, richiedendo l’annullamento delle nozze con la madre di sua figlia. Le anticipazioni delle puntate de Il Paradiso delle signore, che andranno in onda sul piccolo schermo fino al 21 ottobre, rivelano che Ezio sarà disposto a fare tutto, per riuscire nel suo intento. Le indiscrezioni trapelate in rete forniscono dettagli in più su quello che accadrà. Colombo proverà a mettere da parte il suo orgoglio e chiederà ad Adelaide una mano, in modo di riuscire, grazie alle conoscenze della contessa, ad ottenere l’annullamento del suo matrimonio con Gloria.

Inoltre, Ezio avrà una strategia, per avere una risposta positiva dalla Sacra Rota. Al momento, però, non è stato fornito nessun indizio su come agirà la cognata di Umberto di fronte alla richiesta del direttore commerciale e, pertanto, non è chiaro se Adelaide proverà ad aiutare il suocero di suo nipote o se gli metterà i bastoni fra le ruote.

Il Paradiso delle signore, trame al 21/10: i coniugi Colombo sono intervistati dai giornalisti

Purtroppo, però, i piani del direttore commerciale non andranno a buon fine in quanto accadranno ulteriori degli imprevisti. Le anticipazioni delle puntate de Il Paradiso delle signore, che verranno trasmesse in televisione dal 17 al 21 ottobre, rivelano che, durante la presentazione del libro di Stefania, i giornalisti faranno molte domande a Ezio e Gloria e, in particolar modo, gli addetti stampa vorranno indagare sulla storia d’amore fra i coniugi Colombo.

A quel punto, Marco riuscirà a fissare un appuntamento con i giornalisti per i suoi suoceri. Le indiscrezioni trapelate in rete forniscono dettagli sullo stato d’animo del papà di Stefania, che avrà il cuore a pezzi dovendo tenere segreta la relazione con Veronica. Negli anni ’60, infatti, un uomo sposato non poteva vivere con una donna che non era sua moglie, altrimenti, avrebbe commesso il reato di concubinato per il quale era previsto anche il carcere. A tal proposito, nelle precedenti edizioni della fiction di Rai 1, Clelia Calligaris e Luciano Cattaneo, erano dovuti scappare da Milano perché il ragioniere del negozio di moda milanese era legalmente sposato con Silvia e la loro relazione extraconiugale era venuta a galla.

Ezio si preparerà per l’intervista, sfruttando l’occasione, per ribadire che il suo matrimonio con Gloria è terminato e non farà il minimo accenno alla sua storia d'amore con Veronica.

Il Paradiso delle signore, episodi al 21/10: Colombo commette il reato di concubinato

I giornalisti, però, proseguiranno le loro indagini e scaveranno nel passato di Ezio e Gloria. Le anticipazioni degli episodi de Il Paradiso delle signore, che andranno in onda sul piccolo schermo fino al 21 ottobre, rivelano che un addetto stampa verrà a sapere da Veronica una verità scottante riguardante la sua vita privata. Le indiscrezioni trapelate in rete non forniscono indicazioni su cosa rivelerà Zanatta al redattore ma, visto quello che succederà, la mamma di Gemma potrebbe lasciarsi sfuggire qualche dettaglio riguardante la sua convivenza e relazione con Ezio.

Inoltre, Stefania chiederà a Marco di intervenire urgentemente per non fare trapelare il gossip riguardo la relazione fra suo papà e la sua fidanzata. Purtroppo, però, l’intervento del nipote di Adelaide non sarà risolutivo, perché sui giornali verrà riportata la notizia della storia d’amore fra Ezio e Veronica. A quel punto, quindi, Colombo finirà nei guai, perché avrà commesso il reato di concubinato e la cosa, ormai, sarà di dominio pubblico. Al momento, non è ancora chiaro cosa accadrà al papà della scrittrice e se, dopo che la notizia della sua relazione extraconiugale sarà al centro del gossip, ci saranno conseguenze per lui e i suoi cari. In particolar modo, Ezio potrebbe finire in carcere e dovere pagare per avere tradito Gloria, dal momento che la Sacra Rota non si è ancora pronunciata per l'annullamento delle loro nozze.

Se dovessero esserci conseguenze gravi per il signor Colombo, potrebbe essere ipotizzabile che, anche in questo caso, Stefania si batta per i diritti dei suoi cari e, in particolar modo, per suo padre, rimasto solo per anni, a causa della legge ingiusta che aveva fatto abbandonare a Gloria il tetto coniugale.