Viola come il mare, la nuova fiction con Can Yaman e Francesca Chillemi, continua ad andare in onda su Canale 5. I protagonisti, l'ispettore Demir e la giornalista Viola Vitale, continueranno a incrociarsi nel corso delle varie indagini. Le anticipazioni della puntata che andrà in onda il 14 ottobre svelano però che i due inizieranno ad allontanarsi. Entrambi, infatti, proveranno interesse per due persone diverse e questo li porterà a staccarsi sempre di più. In particolare Francesco sarà sempre più attratto da Farah, mentre Viola da Raniero.

Spoiler Viola come il mare, puntata del 14 ottobre: Viola felice con Raniero

Fin dal loro primo incontro Viola e Demir hanno provato attrazione reciproca. Vitale però, al contrario di Demir, non è alla ricerca di una relazione passeggera e per tale ragione cercherà a tutti i costi di controllare la sua attrazione verso l'ispettore capo. Le anticipazioni della terza puntata rivelano che sia Francesco che la giornalista proveranno interesse per un'altra persona. Viola sembrerà aver trovato la serenità al fianco di Raniero, mentre Demir inizierà a provare interesse per Farah.

Intanto l'ispettore proseguirà le sue indagini sulla questione del traffico di essere umani. Purtroppo, però, per Francesco non ci saranno risvolti importanti, anzi le sue indagini sembreranno portare ben pochi risultati.

A Palermo si diffonderà la notizia di un nuovo caso di omicidio, si tratterà di un facoltoso imprenditore. La notizia della sua morte getterà la redazione di Sicilia Web News nel caos più totale, in quanto un giornalista della redazione sembrerà essere coinvolto nel caso.

Anticipazioni Viola come il mare del 14/10: Raniero aiuta Vitale nella ricerca del padre

Viola sarà distratta dalla presenza di Raniero, che la renderà molto felice. L'uomo si metterà anche a disposizione per aiutarla nella ricerca del padre. Come i telespettatori hanno avuto modo di vedere nelle puntate precedenti, Vitale soffre di una malattia e solo il padre potrebbe aiutarla a guarire.

Peccato però che la ragazza non sa chi sia e dove si trovi. L'aiuto di Raniero sarà fondamentale per far si che Viola scopra un dettaglio molto importante sulla madre. Quest'ultima, tempo fa, ha fatto una visita a Palermo e proprio in quest'evento sembrerà nascondersi un dettaglio chiave sul padre di Viola.

Vitale e Demir avranno un nuovo caso su cui lavorare insieme. Un uomo verrà investito da un pirata della strada. Le indagini di Viola e Francesco porteranno però a una nuova pista sul caso totalmente inaspettata.