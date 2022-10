Isabella Ricci torna a parlare di Ida e Roberta e lancia una "bomba". L'ex dama di Uomini e donne trono over, dopo essere stata recentemente in studio per raccontare la sua favola d'amore con Fabio, ha rilasciato una nuova intervista in cui punta il dito contro le due dame che stanno tenendo banco in trasmissione.

Ida e Roberta, infatti, continuano ad essere al centro dell'attenzione complici le loro tormentate vicende sentimentali. A quanto pare, però, ben presto dovrebbe esserci un "colpo di scena" inaspettato, così come ha anticipato l'ex dama della trasmissione di Maria De Filippi.

Isabella Ricci, ex volto di Uomini e donne, punta il dito contro Ida e Roberta

Nel dettaglio, Isabella Ricci continua a tenere banco con delle dichiarazioni che non sono passate inosservate tra i fan di Uomini e donne.

L'ex volto del trono over nei giorni scorsi è stata ospite in studio per raccontare l'evolversi del suo rapporto con Fabio, il cavaliere col quale è convolata a nozze dopo averlo incontrato proprio nella trasmissione di Maria De Filippi.

E, nel corso della sua ospitata in studio, non sono mancate le frecciatine rivolte nei confronti di Ida e Gemma, le sue due "nemiche" storiche che continuano ad essere alla ricerca del grande amore in televisione.

Ida e Roberta smascherate dalla dama Isabella Ricci

Tuttavia, intervistata dal settimanale Mio, l'ex volto di Uomini e donne ha lanciato un clamoroso retroscena su quello che potrebbe succedere nel corso delle prossime puntate di questa seguitissima edizione del talk show, dove a tenere banco sono in primis le vicende di Ida e Roberta.

La Platano, dopo l'addio con Riccardo Guarnieri è stata protagonista di un nuovo riavvicinamento con il suo ex Alessandro.

Roberta, invece, dopo aver chiuso la frequentazione con Alessandro si è riavvicinata a Riccardo Guarnieri e in una delle ultime esterne, i due si sono scambiati anche un bacio.

Ebbene, stando a quanto dichiarato da Isabella, ben presto potrebbe esserci un colpo di scena in studio, il quale potrebbe rimescolare ancora una volta le carte in tavola.

'Ci sarà un colpo di scena tra Ida e Roberta': il retroscena di Isabella su Uomini e donne

"Ci sarà un colpo di scena tra Ida Platano e Roberta Di Padua", ha dichiarato l'ex dama di Uomini e donne che per il momento ha preferito non sbilanciarsi più di tanto, pur sostenendo che l'opinionista della trasmissione di Maria De Filippi sarebbe già a conoscenza di come stanno le cose.

"Credetemi, Tina ha già scoperto tutto", ha proseguito ancora Isabella tirando in ballo anche la Cipollari. Cosa succederà a questo punto? Isabella dimostrerà di aver ragione? Lo scopriremo nel corso dei prossimi appuntamenti di questa edizione.