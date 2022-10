Continua su Canale 5 la programmazione della Serie TV americana "Beautiful", che viene trasmessa tutti i giorni, ad esclusione della domenica, con orario di inizio fissato alle ore 13:40.

In base alle trame degli episodi in onda da lunedì 17 a sabato 22 ottobre si evince che Carter si separerà da Quinn dopo che la donna è riuscita a farsi perdonare da Eric. Quest'ultimo però, in occasione della loro prima notte insieme, si addormenterà sul divano. Intanto Sheila parlerà con Jack e lo inviterà a convincere il figlio di poterle far abbracciare almeno per una volta il nipote Hayes.

Carter lascia Quinn

Nelle puntate di "Beautiful" che saranno mandate in onda dal 17 al 22 ottobre, Finn, Paris e Zende si attiveranno affinché Sheila possa stare il possibile lontano da loro. Intanto Carter comprenderà che ormai non ci potrà essere più futuro tra lei e Quinn e con suo grande dispiacere si separerà dalla donna.

Fuller proprio in quel momento sarà tornata a vivere nella villa Forrester. Inoltre Ridge, Steffy e Finn discuteranno in merito a Sheila e di quanto possa rappresentare un pericolo per loro.

Steffy è contraria al fatto che Finn si senta con Sheila

Secondo le anticipazioni televisive fino al 22 ottobre, Sheila sarà certa che Finn sia suo figlio e Hayes suo nipote e pertanto penserà ad un modo per avvicinarsi a loro due.

Intanto Paris mediterà su quanto dettole da Finn, cioè che non dovrà dire a nessuno che lui e Sheila hanno parlato. La Buckingham riterrà che la moglie del medico debba sapere la verità. Dal canto suo Steffy esprimerà tutta la sua contrarietà al fatto che il marito possa avere dei rapporti con Sheila.

Nel frattempo Quinn trascorrerà una piacevole serata con Eric.

Quest'ultimo farà finta di essersi addormentato sul divano solo per evitare di avere dei rapporti con lei. In tutto questo Jack si recherà da Sheila e la inviterà espressamente ad andare via dalla città, ma lei declinerà la proposta e gli confesserà che è il padre naturale di Finnegan. Jack, suo malgrado, dovrà fare in modo che il segreto non venga fuori.

Finnegan dice a Steffy che può andare a San Francisco a coltivare i propri interessi

In base agli spoiler della settimana, dopo averci pensato Jack acconsentirà a parlare con il figlio. Il tutto consisterà nel far tenere in braccio il nipote Yates anche solo una volta a Sheila.

Nel frattempo Steffy sarà in procinto di andare a San Francisco, ma sarà preoccupata per quello che potrebbe succedere alla sua famiglia. Finnegan però la rassicurerà e la spronerà a portare avanti i suoi interessi.

Intanto Quinn ed Eric avranno trascorso la loro prima notte insieme. Fuller si renderà conto di come il marito sia turbato da qualcosa, ma non mancherà di mostrare la sua felicità. Infine Jack parlerà a cuore aperto con Finnegan e gli racconterà di come Sheila non voglia andare via dalla città, almeno fino a quando non potrà abbracciare suo nipote Hayes.