Eric e Katie nuova coppia in Beautiful? Le anticipazioni americane della soap opera vedono molti movimenti amorosi tra i vari protagonisti, in primis, l'avvicinamento spiazzante tra Brooke e Liam. Negli episodi che stanno andando ora in onda sui teleschermi italiani, Eric ha perdonato Quinn, ma c'è un piccolo problema: il magnate non riesce ad avere rapporti intimi con la moglie. La sua frustrazione è ai massimi livelli e la trama prenderà una piega decisamente inaspettata su tutti i fronti. In tutto ciò entrerà in scena anche Katie.

Beautiful, puntate Usa: Eric e Katie si lasciano andare al pianto

Le anticipazioni di Beautiful rivelano che Katie andrà a trovare Eric a villa Forrester, senza minimamente aspettarsi che la serata potesse evolversi in maniera diversa. Entrambi soffrono. Se nonno Forrester è imbarazzato e frustrato per il fatto di non riuscire a soddisfare Quinn, Katie continua a piangere lacrime amare per la sua storia impossibile con Bill, del quale non riesce proprio a fidarsi. Di mezzo c'è sempre Brooke, la donna che Dollar non riesce ancora a dimenticare e che, in un modo o nell'altro, è sempre il suo primo pensiero. Eric e Katie si lasceranno prendere dalla malinconia, entrambi con il cuore spezzato.

Beautiful, episodi americani: Eric fa una confessione a Katie

Sentendosi compreso e al sicuro, Eric si lascerà andare e confiderà a Katie il suo problema intimo. La dolce Logan lo abbraccerà, cercando di confortarlo e rassicurarlo sul fatto che possa essere un problema passeggero, probabilmente dovuto alla poca fiducia che ancora ripone in Quinn.

I due si avvicineranno molto, quasi a sfiorare un romantico bacio. Si fermeranno in tempo?

Spoiler Beautiful: Katie ed Eric potrebbero innamorarsi

Eric prometterà a Katie di esserci sempre per lei e di fare il possibile per darle tutto il conforto necessario. Sa bene quanto sia ingombrante la presenza di Brooke e che Bill la farà soffrire.

Sentendosi compresa e accolta, Katie si rifugerà tra le braccia dell'affascinante Forrester, lasciandosi andare a un pianto liberatorio. Non si esclude che i due possano innamorarsi: in fondo la differenza d'età non ha mai costituito un problema per Katie, dato che ha già avuto una storia d'amore con Wyatt, molto più giovane di lei. Eric si troverà a riflettere sui suoi sentimenti e si interrogherà sulle motivazioni che lo hanno portato a questa imbarazzante situazione: forse non ha davvero perdonato Quinn? Attenzione alle prossime puntate di Beautiful che andranno in onda su Canale 5, perché Forrester senior arriverà a fare una proposta spiazzante a Quinn, che cambierà di nuovo le carte in tavola, mentre Katie gli resterà accanto con la sua proverbiale dolcezza, cosa che lo conforterà non poco.