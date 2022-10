Federica Aversano potrebbe lasciare il trono di Uomini e donne e rinunciare alla scelta finale? Nel corso dell'ultima puntata del talk show di Canale 5 condotto da Maria De Filippi, la tronista casertana è tornata al centro dell'attenzione con uno sfogo che non è passato inosservato.

La tronista è scoppiata in lacrime e, facendo un bilancio del suo percorso di questi mesi, ha ammesso di non essere proprio contenta al 100%.

Affermazioni che, nel corso delle prossime settimane, potrebbero portare Federica a maturare una decisione nefasta in merito al suo percorso in trasmissione.

Federica in crisi e crolla in lacrime a Uomini e donne

Nel dettaglio, Federica Aversano ha avuto un crollo emotivo nel corso della puntata odierna di Uomini e donne, confessando di fare ancora tanta fatica ad aprirsi con i corteggiatori che in questi mesi sono venuti in studio per lei.

Una situazione non facile per la tronista, la quale ha ammesso di aver bisogno di essere capita ma, a quanto pare, fino a questo momento nessuno dei suoi pretendenti si è rivelato all'altezza della situazione.

Alla luce di questa situazione, Federica non ha saputo trattenere le lacrime confessando apertamente quelle che sono le sue difficoltà in questo percorso.

Una rivelazione del tutto inaspettata, dato che fin dall'inizio di questa edizione, Federica Aversano sembrava essere la punta di diamante del programma di Maria De Filippi.

Federica Aversano abbandona il trono di Uomini e donne?

Alla fine, invece, il percorso di Federica si sta rivelando particolarmente problematico e sembra vacillare al punto da far temere che possa rinunciare alla scelta finale.

In particolar modo, a colpire sono state alcune dichiarazioni di Federica nel corso dello sfogo di oggi, le quali lascerebbero pensare ad una possibile ritirata dal programma.

"Sola a vita, non fa niente. Io sto bene, amen. Mi guardo i baci degli altri e mi consolo così", ha dichiarato la tronista quasi rassegnata all'idea di non riuscire a trovare la persona giusta per lei neppure nello studio di Uomini e donne.

Salta la scelta finale di Federica Aversano a Uomini e donne?

Una riflessione decisamente amara quella di Federica Aversano che, nel corso delle prossime settimane, potrebbe portarla a decidere di mettere la parola "fine" al suo percorso a Uomini e donne e magari rinunciare alla scelta finale.

Del resto non sarebbe la prima volta che, un tronista in carica, a metà percorso si rende conto di non aver trovato la sua anima gemella e annunci di voler uscire di scena dal talk show.

Sarà questo il destino di Federica dopo l'amaro sfogo? Lo scopriremo nel corso delle prossime registrazioni di questa edizione.