Tante novità avverranno nel finale di stagione di Una vita, in programma nelle prime settimane di novembre sui teleschermi di Canale 5. Le trame della soap opera, ambientata in Spagna, raccontano che Armando Caballero (Antonio Lozano) e Susana (Amparo Fernandez) faranno il loro ritorno ad Acacias 38 dopo alcuni mesi passati in America per cercar fortuna. Casilda Escolano, invece, diventerà socia di una società insieme a Rosina Rubio (Sandra Marchena) e Liberto Mendez.

Una vita, anticipazioni: Liberto riceve una lettera

Le anticipazioni di Una vita, riguardanti le puntate finali in onda a breve in tv annunciano il ritorno di una coppia amatissima dal pubblico italiano.

Tutto inizierà quando Liberto (Jorge Pobes) verrà raggiunto da una lettera da parte di una società americana per pregarlo di presentarsi nella loro sede spagnola per fare un colloquio. Il marito di Rosina, a questo punto, apparirà molto titubante dalla cosa visto i vari raggiri in cui era caduto negli ultimi anni. Difatti, Mendez non saprà come comportarsi e per questo chiederà un parere a sua moglie. La sorella di Hortensia, a questo punto, suggerirà a Liberto di presentarsi nel luogo indicato nella lettera, raccomandandogli di osservare la massima attenzione. Alla fine, l'uomo accetterà di recarsi all'incontro visto che l'azienda necessita di finanziatori per portare l'aceto all'estero.

Armando e Susanna giungono all'improvviso ad Acacias 38

Nelle puntate Spagna di Una vita, Armando e Susanna giungeranno all'improvviso ad Acacias 38. Neanche a dirlo, Rosina e Liberto saranno felicissimi del loro ritorno. In questo frangente, Mendez scoprirà che dietro l'offerta di lavoro si nascondeva la mano dell'ex diplomatico e della moglie.

In questo modo, il padrino di Leonor apparirà più tranquillo ad accettare la proposta, sebbene debba fare qualche calcolo per vedere se può partecipare all'affare insieme a Rosina. Purtroppo Liberto dovrà rinunciare ad entrare in affari, visto la sua mancanza di fondi.

Casilda entra in affari con Rosina e Liberto

Ma ecco arrivare il colpo di scena: Casilda chiederà ai suoi padroni di poter partecipare all'affare con la somma di denaro vinta con il biglietto vincente della lotteria insieme a Servante e Fabiana.

In questo modo, la domestica entrerà a far parte della società formata con Armando e Susanna. Tuttavia, la vedova di Martin non abbandonerà il suo posto a servizio della famiglia Rubio, facendo tirare un sospiro di sollievo a Rosina, la quale era apparsa molto triste dall'idea di poter perderla. In questo modo, la Escolano stringerà un rapporto ancora più solido con i quattro personaggi, tanto da abbracciarli con affetto.