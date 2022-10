Le puntate di Un posto al sole stanno appassionando i telespettatori di Rai 3. Durante la settimana da lunedì 17 a venerdì 21 ottobre ci saranno importanti novità e colpi di scena nelle vicende legate a Lia Longhi. A tal proposito, le anticipazioni dei prossimi episodi della soap partenopea rivelano che la domestica di Roberto verrà a sapere che a Palazzo Palladini è stato trovato uno spazio vuoto dietro una parte del seminterrato. A quel punto, la cameriera di Ferri si intrufolerà di notte nella proprietà di Alberto per indagare. Purtroppo, però, Diego disturberà la domestica nell'impresa e, al momento, non è chiaro se Lia riuscirà a trovare ciò che cerca.

Upas, anticipazioni al 21 ottobre: nel seminterrato c'è uno spazio vuoto e Lia Longhi si interessa

Da qualche settimana, Alberto ha iniziato a fare i lavori di ristrutturazione nel suo seminterrato per fare una casa vacanze. Nonostante il parere contrario di Renato Poggi, l'avvocato Palladini è andato avanti per la sua strada e ha chiesto a Peppe di aiutarlo nell'impresa. Alberto e l'operaio, durante i lavori faranno una scoperta. Le anticipazioni delle puntate di Un posto al sole che andranno in onda sul piccolo schermo dal 17 al 21 ottobre rivelano che l'avvocato e mastro Peppe troveranno uno spazio vuoto dietro una parte del seminterrato. Al momento, non è chiaro cosa ci sia nascosto nell'intercapedine.

Le uniche informazioni trapelate in rete a riguardo sono che Lia Longhi sarà interessata alla cosa.

Lia Longhi è arrivata da qualche settimana a Palazzo Palladini. Durante le giornate trascorse a Posillipo, la domestica di Roberto Ferri è stata misteriosa e sembrava conoscere bene il condominio dove è andata a lavorare. Nelle recenti puntate di Un posto al sole, la donna di servizio dell'imprenditore aveva tra le mani album con disegni fatti da qualcuno nel giardino del palazzo.

Sembrerebbe, pertanto, che il luogo dove è andata a lavorare non fosse sconosciuto a Lia. Le anticipazioni degli episodi della soap partenopea che verranno trasmessi in televisione fino a venerdì 21 ottobre, rivelano che Longhi sarà talmente interessata allo spazio vuoto trovato nel seminterrato che si intrufolerà di notte per indagare.

Al momento, non è chiaro come farà ad entrare nella proprietà di Alberto e se forzerà la porta o se troverà campo libero, visti i lavori di ristrutturazione in corso.

Un posto al sole, trame al 21/10: Lia Longhi ha un interesse per il seminterrato, Diego disturba la domestica

Al momento, non è ancora chiaro cosa possa esserci nell'intercapedine del seminterrato di Palazzo Palladini. Attualmente, pertanto, è possibile solo fare ipotesi a riguardo. Anni prima, magari, qualcuno di conoscenza di Lia Longhi, un parente o un amico, potrebbe avere nascosto qualcosa, magari un tesoro, oppure ci potrebbe essere dell'altro. Per avere così tanto interesse, la domestica di Roberto dovrebbe essere a conoscenza di qualche segreto legato al passato e qualche evento accaduto tempo prima nel palazzo.

Nel frattempo, mentre la collaboratrice di Ferri farà le indagini per trovare ciò che le interessa nel seminterrato, Diego sarà sempre più preso da Lia, al punto da disturbarla mentre cercherà di portare a termine il suo sopralluogo nella proprietà di Alberto. Le indiscrezioni trapelate in rete, però, non forniscono dettagli in merito a cosa sarà nascosto nello spazio vuoto e se Longhi riuscirà a trovare ciò che cerca. Inoltre, non è ancora chiaro se Lia cederà alla corte di Giordano o se la collaboratrice di Roberto manterrà le distanze con il figlio di Raffaele.