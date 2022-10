Interessanti novità saranno al centro delle nuove puntate di Beautiful in programma attualmente negli Usa. Gli spoiler delle soap opera segnalano che Katie Logan metterà gli occhi su Carter, dopo aver detto addio a Bill Spencer. Sheila Carter (Kimberlin Brown), invece, sorprenderà Deacon Sharpe con una cenetta romantica.

Beautiful, anticipazioni: Katie si rifiuta di tornare con Bill e punta Carter

Le anticipazioni di Beautiful, riguardanti le puntate americane trasmesse da lunedì 10 a venerdì 14 ottobre in prima visione sull'emittente Cbs, annunciano tanti colpi di scena.

In dettaglio, si tornerà a parlare di Katie e Bill, i genitori di Will. Il magnate nutrirà ancora una speranza di tornare con la moglie, nonostante abbia detto a Brooke che il suo matrimonio sia finito. Purtroppo le intenzioni di Spencer non saranno premiate quando Logan gli confesserà di non fidarsi più di lui, sebbene provi ancora dei forti sentimenti. La madre di Will, infatti, non avrà nessuna voglia consegnare il suo cuore nelle mani di un uomo che l'ha delusa in più occasioni.

Carter, nel frattempo, farà un'incredibile confessione su Quinn a Katie. I portali annunciano che l'avvocato potrebbe dire alla donna che la sua storia con la creatrice di gioielli è finita. Un escamotage per permettere all'attrice Rena Sofer di uscire per sempre dalla soap opera.

Per questo motivo si dice che la sorella di Brooke farà una mossa a sorpresa: chiederà a Carter di uscire insieme?

Sheila organizza una cena romantica per Deacon

Nelle puntate Usa di Beautiful, in programma nel 2023 in Italia, ci sarà spazio anche per Sheila Carter, la madre biologica di Finn, che metterà alla prova le sue abilità culinarie organizzando una serata romantica per lei e Deacon nel suo piccolo appartamento di Los Angeles.

Per l'occasione la donna indosserà un bellissimo vestito elegante. mentre preparerà una cena a base di bistecca. Una serata che potrebbe portare Sheila a conquistare alcuni punti con il padre di Hope, che la vorrebbe fuori da Los Angeles al più presto.

Thomas si scontra con Donna

Nel frattempo Thomas sarà protagonista di un nuovo scontro con il clan delle sorelle Logan.

In particolare Donna litigherà furiosamente con il ragazzo sulla vita amorosa di Ridge. La compagna di Eric, infatti, riterrà che lo stilista debba stare accanto a Brooke. Inoltre lo informerà di credere che sua sorella abbia ragione nel dire che stia usando Douglas per manipolare Hope. Un'accusa che ovviamente non verrà particolarmente accettata da Thomas, il quale chiederà a Donna di farsi gli affari suoi.