L'appuntamento con Uomini e donne prosegue nel corso della settimana che va dal 24 al 28 ottobre 2022 con nuove puntate inedite.

Le anticipazioni sul talk show dei sentimenti di Maria De Filippi rivelano che ci sarà spazio ancora per le vicende di Ida e Alessandro, i quali hanno scelto di tornare a frequentarsi fuori dallo studio televisivo Mediaset.

Spazio anche per le vicende del tronista Federico che, in queste nuove puntate del talk show, si lascerà andare con Noemi.

Ida e Alessandro ci riprovano: anticipazioni Uomini e donne 24-28 ottobre

Nel dettaglio, le anticipazioni di Uomini e donne dal 24 al 28 ottobre 2022 rivelano che Ida e Alessandro saranno al centro dell'attenzione.

I due, ormai, hanno scelto di riprendere in mano le redini del loro rapporto e continueranno a frequentarsi fuori dallo studio del talk show di Maria De Filippi.

Anche questa settimana, infatti, Ida e Alessandro si sono visti e sentiti: tutto, quindi, sembra procedere per il verso giusto, dopo che la dama siciliana aveva espresso di avere un po' di dubbi in merito a questa storia.

Ma il colpo di scena della nuova settimana di programmazione di Uomini e donne fino al 28 ottobre 2022 avrà a che fare con una furiosa lite che riguarderà Roberta e Ida.

Lite furiosa tra Ida e Roberta, torna Riccardo: anticipazioni Uomini e donne 24-28 ottobre

Le due dame si ritroveranno ai ferri corti nello studio del talk show Mediaset, dopo che Roberta è stata rifiutata da Alessandro per concedersi una seconda chance al fianco della Di Padua.

Cosa succederà tra le due e chi accenderà la scintilla di questo nuovo scontro verbale che si verificherà in trasmissione? Lo scopriremo nel corso dei prossimi appuntamenti con il talk show.

Intanto, dopo una settimana di assenza, ecco che in queste nuove puntate di Uomini e donne tornerà in studio anche Riccardo Guarnieri.

Il bacio tra Federico e Noemi: anticipazioni Uomini e donne 24-28 ottobre

Il cavaliere, ex di Ida Platano, non ha preso parte agli appuntamenti in cui c'è stato il ritorno di fiamma tra la dama e Alessandro: scoprirà tutto nel corso delle prossime puntate e non si escludono scintille anche da parte sua.

Occhi puntati anche sulle vicende del trono classico: le anticipazioni di Uomini e donne dal 24 al 28 ottobre 2022 rivelano che ci sarà il primo bacio per il tronista Federico Dainese, il quale si lascerà andare in esterna assieme alla corteggiatrice Noemi, che sembra aver fatto breccia nel suo cuore.

Monica, corteggiatrice di Federica, annuncerà di volersi autoeliminare definitivamente dal programma: il tronista non si opporrà a questa sua decisione e non farà nulla per trattenerla in studio. Ci ripenserà oppure andrà avanti per la sua strada? Lo scopriremo nel corso delle prossime settimane di messa in onda del talk show sentimentale di Canale 5.