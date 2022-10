Nella puntata di Un posto al sole di lunedì 31 ottobre ci sarà un gradito ritorno. A tal proposito, le anticipazioni dell'episodio della soap partenopea rivelano che Camillo tornerà a Palazzo Palladini, mentre Alberto farà racconti inquietanti ai bambini del condominio di Posillipo. Nel frattempo, Marina riuscirà a convincere Fabrizio a liberarla, ma accadrà un evento inatteso, che non consentirà a Giordano di tornare a casa.

Un posto al sole, anticipazioni 31 ottobre: Alberto fa racconti inquietanti ai bambini del palazzo

Nella puntata di Un posto al sole del 31 ottobre ci saranno i festeggiamenti di Halloween.

A tal proposito, le anticipazioni dell'episodio della soap partenopea rivelano che, a Palazzo Palladini, i bambini trascorreranno la serata insieme. Purtroppo, però, Alberto cercherà di animare l'atmosfera intrattenendosi con i piccoli condomini e facendo racconti inquietanti, che spaventeranno Bianca, Jimmy e altri inquilini del condominio di Posillipo. Al momento, non è chiaro se i ragazzini verranno spaventati dalle parole dell'avvocato e se scapperanno via o se continueranno ad ascoltare le sue storie.

Un posto al sole, trama 31 ottobre: Camillo torna e cerca i fantasmi con Bianca e Jimmy

Nel frattempo, ci sarà un gradito ritorno a Palazzo Palladini. Le anticipazioni dell'episodio di Un posto al sole del 31 ottobre rivelano che Camillo sarà presente nella puntata di Halloween e festeggerà l'evento in compagnia dei suoi amici Bianca e Jimmy.

Al momento, però, non è chiaro se anche Irene prenderà parte alla serata insieme agli amichetti. Inoltre, le indiscrezioni trapelate in rete forniscono dettagli in più in merito a quello che accadrà. A tal proposito, Camillo cercherà i fantasmi in compagnia degli altri bambini del condominio. Attualmente, non sono trapelati indizi su quanto possano trovare o scoprire i ragazzini.

Un posto al sole, episodio 31 ottobre: Marina convince Fabrizio a liberarla

Durante la puntata di Un posto al sole di lunedì 31 ottobre, inoltre, continueranno ad essere trattate le vicende di Marina Giordano. Da alcuni giorni, l'imprenditrice è tenuta in ostaggio da Fabrizio. Nell'episodio ci sarà un colpo di scena, perché la compagna di Roberto Ferri riuscirà a convincere il suo sequestratore a liberarla.

Purtroppo, però, le anticipazioni non rivelano nulla di buono, anzi, proprio quando Marina riuscirà a ottenere la libertà dal suo aguzzino, accadrà un evento inatteso e ancora ignoto. Attualmente non è chiaro cosa possa mandare all'aria i piani e se c'entrino, per caso, le forze dell'ordine, che potrebbero avere trovato il nascondiglio di Rosato.