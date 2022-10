L'appuntamento con Un posto al sole torna nella settimana 7-11 novembre 2022 con nuovi episodi in prima visione assoluta.

Al centro delle trame ci saranno le sorti di Marina: la donna è ancora in serio pericolo di vita nelle mani di colui che potrebbe diventare il suo aguzzino. Intanto, però, Roberto Ferri deciderà di mettersi all'opera per poter salvare la donna.

Spazio anche alle vicende di Damiano che, in questi nuovi appuntamenti apparirà sempre più in crisi con sua moglie.

Marina ancora in pericolo nelle mani di Fabrizio: anticipazioni Upas 7-11 novembre

Nel dettaglio le anticipazioni delle nuove puntate di Un posto al sole, previste nel corso della settimana 7-11 novembre in prima visione assoluta su Rai 3, rivelano che Roberto continuerà a cercare la verità sulla sparizione di Marina.

Ferri non avrà alcuna intenzione di darsi per vinto e lasciare la sua amata in balia del suo destino. Ormai ha capito che dietro questa sparizione nel nulla si celano motivi ben più seri e gravi rispetto a quelli immaginati in un primo momento.

A tal proposito Roberto deciderà di mettersi all'opera per cercare di arrivare alla verità dei fatti. Nonostante i pareri negativi di Franco e Filippo, Ferri andrà avanti per la sua strada, convinto del fatto che debba agire al più presto per salvare la vita alla sua amata.

Roberto Ferri interviene per salvare Marina: anticipazioni Upas 7-11 novembre

Così nel corso di questi nuovi appuntamenti che andranno in onda in prima visione su Rai 3 fino a venerdì 11 novembre 2022, Roberto si metterà all'opera per studiare un piano che sia in grado di far tornare al più presto la donna in assoluta libertà.

Riuscirà nel suo intento? Ferri sarà davvero il "salvatore" di Marina, liberandola dal pericoloso Fabrizio?

Spazio anche alle vicende di Damiano: le anticipazioni di Un posto al sole rivelano che il poliziotto, che si sta occupando di Viola e suo figlio, si ritroverà sempre più in crisi, complici i momenti di tensione che vivrà con la sua ex moglie.

Damiano in crisi, Niko nei guai: anticipazioni Upas 7-11 novembre 2022

Il rapporto tra Damiano e Rosa non è affatto dei migliori e anche nel corso di questi nuovi episodi della soap opera i due si ritroveranno ai ferri corti, protagonisti di un nuovo accesissimo scontro.

Occhi puntati anche sulle vicende di Niko: le anticipazioni di Un posto al sole nella settimana 7-11 novembre 2022 rivelano che Micaela continuerà a tramare alle spalle del ragazzo.

Sì, perché la perfida gemella deciderà di studiare un nuovo piano che possa metterlo "lo" e in questo modo, quindi, rischierà di mettere ancora una volta nei guai Niko. Il giovane avvocato riuscirà a prevedere le mosse della sua nemica?

Lia potrebbe ingannare Diego nelle nuove puntate di Upas

Intanto Diego, riuscirà a strappare un invito a Lia: i due si organizzeranno per avere un incontro. Dopo vari tira e molla, la ragazza deciderà di accettare la proposta del figlio di Raffaele.

Tuttavia non si esclude che quella di Lia possa essere una mossa studiata a tavolino, dato che Diego l'ha beccata mentre frugava all'interno del seminterrato di Alberto, quasi come se stesse cercando qualcosa di particolare.

Possibile che Lia stia solo prendendo in giro Diego, sperando di tenerlo buono e di evitare complicazioni nel portare avanti il suo piano? I dubbi non mancano e il mistero sulla nuova governante assunta da Ferri diventerà sempre più fitto.