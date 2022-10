Le anticipazioni di Un posto al sole nella settimana 7-11 novembre 2022 rivelano che Roberto Ferri continuerà ad indagare sulla sparizione di Marina e vuole che venga fatta chiarezza su quanto sta succedendo, prima che accada qualcosa di brutto.

Spazio anche alle vicende di Rossella che, in questi nuovi episodi della soap opera, dovrà prendere atto di una spiacevole notizia che riguarderà i suoi genitori, Silvia e Michele.

Roberto vuole scoprire la verità su Marina: anticipazioni Un posto al sole 7-11 novembre

Nel dettaglio, le anticipazioni delle prossime puntate di Un posto al sole previste nel corso della settimana 7-11 novembre 2022 in prima visione assoluta su Rai 3, rivelano che Roberto continuerà ad indagare per cercare di arrivare alla verità in merito al caso di Marina Giordano.

La donna ha fatto perdere le sue tracce ma, Ferri deciderà di non arrendersi e si renderà conto che c'è qualcosa di non detto in tutta questa vicenda.

Ecco allora che in questi nuovi appuntamenti con la soap opera serale, Roberto deciderà di agire da solo: l'uomo vuole scoprire dove si trova il nascondiglio in cui è rifugiata Marina Giordano.

Franco ferma il piano di Roberto: anticipazioni Un posto al sole 7-11 novembre

Roberto non si farà problemi a portare avanti il suo piano, nonostante i pareri negativi di Franco e Filippo.

Boschi, infatti, fermerà Ferri e proverà a convincerlo del fatto che non sia una buona idea agire da solo per mettere in salvo la vita della sua amata Marina.

Quale sarà a questo punto la decisione finale di Roberto?

Porterà avanti il suo piano e proverà così a salvare la donna da Fabrizio prima che possa essere troppo tardi, oppure no? Lo scopriremo nel corso dei prossimi attesissimi episodi della soap opera.

Occhi puntati anche su Rossella che, in queste nuove puntate trasmesse fino all'11 novembre 2022, dovrà fare i conti con una notizia del tutto inaspettata.

Rossella va in piena crisi: anticipazioni Un posto al sole 7-11 novembre

Le anticipazioni di Un posto al sole rivelano che la ragazza scoprirà che i suoi genitori hanno scelto ufficialmente di separarsi e quindi di procedere con il divorzio definitivo.

Un vero e proprio colpo di scena del tutto inaspettato per Rossella che si ritroverà a vivere un momento di crisi, accentuato anche dalla costanti scenate di gelosia da parte di Riccardo, che non le permetteranno affatto di stare tranquilla e serena.

Spazio anche alle vicende di Diego: in questi nuovi episodi della soap opera trasmessi fino a venerdì 11 novembre su Rai 3, il figlio di Raffaele riuscirà finalmente a strappare un appuntamento a Lia. Basterà per far sì che tra i due divampi la fiamma della passione?