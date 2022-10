Le puntate di Un posto al sole stanno appassionando i telespettatori di Rai 3. Negli episodi della soap partenopea, che andranno in onda sul piccolo schermo da lunedì 10 a venerdì 14 ottobre, Viola non passerà dei momenti piacevoli. Le anticipazioni trapelate rivelano che la professoressa Bruni cercherà di svagarsi un po' dai problemi familiari, uscendo a pranzo con il suo collega Gabriele. Purtroppo, però, qualcuno ruberà l'auto della moglie di Eugenio: essendo una macchina vecchia, si tratterà evidentemente di un'intimidazione. A quel punto, Viola avrà paura e finirà con l'accettare la scorta.

Un posto al sole, anticipazioni al 14/10: Viola Bruni pranza con Gabriele

Viola non sta attraversando un bel periodo. Dopo essere rimasta ferita nell'agguato teso da Lello Valsano, l'insegnante è tornata a lavoro. Nei recenti episodi di Un posto al sole, la moglie di Eugenio ha trovato un po' di sollievo, grazie al suo rientro a scuola, dove è stata accolta con grande affetto dai suoi studenti. Inoltre, negli ultimi giorni, Viola ha iniziato ad avere una simpatia per il professor Nespolino. Le anticipazioni delle puntate della soap partenopea rivelano che la signora Nicotera accetterà un invito a pranzo da Gabriele: la mamma di Antonio trascorrerà piacevoli momenti in compagnia del suo collega.

Purtroppo, però, al rientro a scuola, Bruni avrà una brutta sorpresa.

Un posto al sole, trame al 14/10: Viola si accorge che le hanno rubato la macchina

Le anticipazioni delle puntate di Un posto al sole forniscono maggiori dettagli in merito alla vicenda. Non appena Gabriele e Viola staranno per rientrare a scuola, la professoressa Bruni si accorgerà che la sua auto non ci sarà più.

A quel punto, l'insegnante inizierà a farsi delle domande in merito al fatto che la sua macchina sia sparita dal parcheggio. In particolar modo, la moglie di Eugenio riterrà strano che qualcuno possa avere rubato il suo vecchio rottame: inoltre, penserà che sia strano anche il fatto che il reato sia stato commesso in pieno giorno, davanti a un istituto scolastico.

Un posto al sole, puntate al 14/10: Viola riceve delle intimidazioni e ha paura

A quel punto, la professoressa Bruni avrà paura: andrà a casa per raccontare la vicenda a Ornella e Raffaele. Pertanto, non ritenendo plausibile che un ladro possa avere rubato un'automobile in quell'orario e in un luogo pieno di gente, la famiglia di Viola capirà che la signora Nicotera ha ricevuto un'intimidazione. La nonna del piccolo Antonio rivelerà a sua figlia di avere parlato con il magistrato, riguardo all'eventualità di avere la scorta. Sentendo le parole di sua madre, Viola si irrigidirà ma, dopo una discussione con Ornella e Raffaele, la professoressa Bruni si convincerà ad accettare che Damiano la protegga.