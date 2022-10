Proseguono i consueti appuntamenti pomeridiani con la settima stagione de Il Paradiso delle Signore, in onda dal lunedì al venerdì su Rai 1 a partire dalle 15:55. Nel corso del prossimo episodio del 5 ottobre, non possono mancare gli avvincenti colpi di scena che contraddistinguono la serie in questione. In particolare, i riflettori sono puntati su Salvatore. Quest'ultimo si presta a prendere lezioni di twist pur di vincere una gara di ballo con in palio due biglietti per una crociera. Per lui è molto importante vincere perché, in questo modo, potrebbe sorprendere la sua amata Anna, trascorrendo insieme dei momenti romantici.

Una grande festa al Paradiso delle Signore

Nel corso del prossimo episodio de il Paradiso delle Signore, l'anniversario del primo incontro tra Veronica ed Ezio si avvicina. Tuttavia, Gemma e sua madre temono che lui possa essersi dimenticato dell'avvenimento. Pertanto, la giovane Zanatta chiede il supporto della sorellastra Stefania. Quest'ultima le dà pieno appoggio, anche se in realtà non c'è affatto bisogno. Il signor Colombo, infatti, si ricorda benissimo il giorno del primo incontro con la sua dolce metà. Inoltre, è intenzionato ad organizzare una romantica festa a sorpresa per lei.

Per l'occasione, chiede il supporto alle due giovani ragazze, le quali sono molto felici di poter contribuire.

A casa Colombo tutto è pronto per accogliere Veronica. Intanto, Salvo ed Elvira si preparano per la gara di twist, ma durante una delle loro prove, la giovane donna ha dei ripensamenti. Non si sente fisicamente adeguata per ricoprire tale ruolo e preferisce non partecipare. Fortunatamente, Salvatore tira fuori tutta la sua delicatezza e le parla.

Dopo aver affrontato la questione nel migliore dei modi, la convince a non rinunciare. Poco dopo, i due tornano vittoriosi e vanno ad annunciare il loro traguardo alla Caffetteria.

L'intervista di Stefania al Paradiso delle Signore

Nel contempo, Stefania sta coronando il suo sogno di scrittrice. In seguito alla pubblicazione del suo libro, è riuscita a raggiungere traguardi importanti.

In particolare, dopo la presentazione del suo libro organizzata da Vittorio, una troupe televisiva la raggiunge per farle alcune domande in merito. Durante l'intervista, però, la giovane Colombo omette alcuni dettagli: non ringrazia il suo fidanzato, il quale l'ha supportata in tutto questo tempo.

Difatti, nell'assistere all'intera intervista, Marco resta profondamente deluso e amaraggiato dal comportamento della sua fidanzata. D'altronde, lui è stato il primo a spronarla a credere nelle sue capacità. Infine, la Venere del Paradiso, Clara riceve finalmente la sua bicicletta aggiustata. Tuttavia, con sua immensa sorpresa, scopre da Armando che è stato Alfredo a ripararla così bene.