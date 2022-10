Le puntate de Il Paradiso delle Signore stanno appassionando i telespettatori di Rai 1. Durante gli episodi della fiction, che andranno in onda sul piccolo schermo da lunedì 10 a venerdì 14 ottobre, ci saranno colpi di scena e novità per i protagonisti. A tal proposito, Gloria tornerà in libertà e verrà accolta con affetto dai colleghi. Nel frattempo, Veronica sarà turbata per l'uscita dal carcere della sua rivale in amore, ma tenterà di mascherare l'ansia, invitando la moglie di Ezio a cena a casa sua. A quel punto, Moreau sarà angosciata e preoccupata di dover andare a casa del suo ex.

Durante la cena, a casa Colombo arriverà la telefonata dell'avvocato e la serata prenderà una piega inaspettata.

Il Paradiso delle signore, anticipazioni al 14/10: Gloria Moreau torna in libertà, Veronica angosciata

Gloria ha trascorso l'estate del 1963 in prigione. Nell'ultima puntata della sesta stagione de Il Paradiso delle signore, la capo commessa del negozio di moda aveva deciso di costituirsi ed era stata arrestata. Grazie al libro scritto da sua figlia e al clamore suscitato dalla sua storia, Moreau riuscirà a tornare in libertà. Le anticipazioni delle puntate della fiction di Rai 1, che verranno trasmesse in televisione fino al 14 ottobre, rivelano che la mamma di Stefania verrà accolta con grande affetto nel negozio di moda milanese e tornerà a lavorare per Vittorio Conti.

Nel frattempo, Veronica avrà paura della presenza ingombrante della sua rivale in amore e sarà angosciata.

Il Paradiso delle signore, trame al 14/10: Veronica invita a cena Gloria, Gloria angosciata

Veronica non sarà l'unica ad essere in ansia. Le anticipazioni degli episodi de Il Paradiso delle signore, che andranno in onda sul piccolo schermo fino a venerdì 14 ottobre, rivelano che anche Moreau sarà angosciata.

Le indiscrezioni sulle prossime puntate della fiction di Rai 1 forniscono dettagli in più in merito allo stato d'animo della capo commessa dell'atelier. In particolar modo, Zanatta inviterà a cena la mamma di Stefania. A quel punto, Gloria inizierà ad avere una forte preoccupazione in merito a quello che potrebbe accadere durante la serata a casa di suo marito.

Il Paradiso delle signore, puntate al 14/10: la telefonata dell'avvocato rovina la cena di Gloria e Veronica

Nonostante i dubbi e l'ansia, Gloria si recherà a cena da Zanatta. Purtroppo, però, non tutto andrà come previsto, ma ci sarà un colpo di scena inaspettato. Le anticipazioni delle puntate de Il Paradiso delle signore, che verranno trasmesse in televisione fino al 14 ottobre, rivelano che l'avvocato telefonerà a casa Colombo. Le indiscrezioni trapelate in rete forniscono dettagli in più in merito alla vicenda e svelano che gli animi saranno turbati in seguito alla chiamata e la serata potrebbe essere tempestosa. Al momento, non è chiaro cosa dirà il legale a Veronica ed Ezio ma, attualmente, l'unica cosa certa è che il sogno d'amore di Zanatta potrebbe essere infranto.

Sembrerebbe plausibile, quindi, che la mamma di Gemma potrebbe ricevere qualche notizia negativa in merito all'annullamento del matrimonio fra il suo fidanzato e Gloria. Se le nozze di Ezio non dovessero essere annullate dalla Sacra Rota, Veronica non potrebbe più diventare la signora Colombo.