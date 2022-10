Lia Longhi è una delle protagoniste delle recenti puntate di Un posto al sole. Le anticipazioni degli episodi della soap partenopea, che andranno in onda sul piccolo schermo da lunedì 17 a venerdì 21 ottobre, rivelano che la domestica di Roberto Ferri approfitterà dell'assenza di Raffaele Giordano, per entrare in guardiola e rubare la copia delle chiavi di Alberto Palladini. L'intento della governante sarà quello di intrufolarsi nel seminterrato dell'avvocato, dopo avere scoperto che è stato trovato uno spazio vuoto fra le pareti.

Un posto al sole, anticipazioni al 21/10: Raffaele non è in guardiola e Lia ne approfitta

Raffaele lavora da decenni a Palazzo Palladini, in qualità di portiere. Il marito di Ornella è sempre attento a ciò che accade nel condominio di Posillipo e, gran parte del suo tempo, lo trascorre in guardiola, controllando gli ingressi e le uscite degli inquilini e ospiti, ma passa anche parte della giornata a curare il giardino. Durante la sera, però, Giordano rientra a casa e trascorre il tempo con la sua famiglia, pertanto, di notte, Raffaele non è presente in guardiola. Le anticipazioni delle puntate di Un posto al sole, che verranno trasmesse in televisione fino al 21 ottobre, rivelano che Lia approfitterà dell'assenza notturna del portiere, per intrufolarsi nella portineria, dove Giordano custodisce le copie delle chiavi dei condomini.

Un posto al sole, trame al 21/10: Lia entra nella guardiola di Raffaele e ruba le chiavi di Alberto

Nelle puntate di Un posto al sole, che andranno in onda sul piccolo schermo fino a venerdì 21 ottobre, Diego continuerà a mostrare il suo interesse, nei confronti della domestica di Roberto Ferri. A tal proposito, le anticipazioni della soap partenopea rivelano il giovane Giordano incrocerà Lia e si farà avanti, proponendo alla ragazza di andare a bere un caffè nel locale di Silvia, non appena avrà tempo.

Purtroppo, però, Longhi sarà più interessata alla conversazione che starà avvenendo fra Alberto e Peppe. In particolar modo, la donna delle pulizie origlierà l'avvocato e il muratore e verrà a sapere che, nel seminterrato di Palladini, è stato trovato uno spazio vuoto fra le pareti. A quel punto, Lia vorrà entrare di nascosto nella proprietà di Alberto.

Per riuscire nel suo intento, Longhi si intrufolerà nella guardiola di Raffaele, per rubare una copia delle chiavi dell'avvocato.

Un posto al sole, episodi al 21/10: Lia entra nel seminterrato di Alberto con le chiavi di Raffaele

Le anticipazioni delle puntate di Un posto al sole, che verranno trasmesse in televisione dal 17 al 21 ottobre rivelano che, una volta rubate le chiavi di Alberto, dalla guardiola di Raffaele, Lia entrerà furtivamente nel seminterrato dell'avvocato. Le indiscrezioni trapelate in rete non forniscono dettagli su quello che vorrà cercare la domestica di Roberto. Nei recenti episodi della soap partenopea, Longhi aveva saputo da Anna Maria Rovere, che l'anziana signora di origine ebraiche, quando era giovane, era stata ospitata e nascosta, con la sua famiglia, dal conte Palladini, nel condominio di Posillipo.

A questo punto, potrebbe essere ipotizzabile che la collaboratrice di Ferri cerchi qualcosa, che abbia a che fare con questa vicenda. Attualmente, però, non è chiaro né se Lia sia in cerca di un tesoro, di ricordi o se ci sia altro, nascosto nella parete vuota. Inoltre, non è ancora trapelata nessuna informazione, riguardo al legame fra la signora Rovere e Lia. L'unica cosa emersa è che Longhi tiene molto al suo posto di lavoro e non vuole che nessuno le metta i bastoni fra le ruote. Nell'episodio andato in onda sul piccolo schermo nella serata di lunedì 10 ottobre, Silvana è stata strattonata e minacciata dalla domestica di Roberto e Longhi ha intimato alla ex collaboratrice di Roberto di evitare di rubarle l'impiego a Palazzo Palladini.