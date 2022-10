Va avanti su Rai 3 l'appuntamento con la Serie TV italiana Un posto al sole, che viene trasmessa dal lunedì al venerdì con orario di inizio fissato alle ore 20:50. In base alle anteprime degli episodi in onda da lunedì 10 a venerdì 14 ottobre, Viola assumerà la scelta sofferta di allontanarsi da Eugenio pur consapevole di amarlo ancora. Inoltre Micaela sarà infastidita dall'eccessiva vicinanza tra Niko e Manuela, mentre Nunzio si attiverà per trovare un centro di disintossicazione dalle droghe per Chiara.

L'attentatore di Marina e Roberto vuole portare a termine il piano

Nella puntata di Un Posto al sole che sarà mandata in onda lunedì 10 ottobre, Viola e Gabriele saranno sempre più uniti tra di loro. Intanto Eugenio farà presente ad Ornella di essere profondamente preoccupato per la vita di Viola e inviterà la dottoressa a convincere la figlia, affinché dia il suo assenso all'accettazione della scorta.

Nell'episodio di martedì 11 ottobre, pure Ornella e Raffaele saranno certi che a Viola debba essere affidata una protezione. La ragazza però assumerà una scelta travagliata, che potrebbe portare delle conseguenze devastanti per il suo matrimonio. Nel frattempo Giordano e Roberto non potranno vivere liberamente, perché chi ha attentato alle loro vite non si arrenderà ed è deciso di portare a termine il piano.

Diego sempre più preso dal fascino di Lia

Secondo le anteprime televisive di mercoledì 12 ottobre, Diego sarà sempre più colpito dalla bellezza di Lia.

Intanto Viola avrà ancora dei forti sentimenti verso Eugenio, anche se ormai sembrerà convinta di tenersi distante dal marito. Inoltre il giovane Boschi sarà intento a trovare il miglior centro per far disintossicare la fidanzata Chiara. Quest'ultima avrà un colloquio con una persona che in passato le ha provocato delle sofferenze.

Nella puntata di giovedì 13 ottobre, Serena sarà infastidita dall'eccessiva vicinanza tra Manuela e Niko. Il giovane avvocato non disdegnerà l'affetto manifestatogli dalla ragazza in un momento di così grande difficoltà. In tutto questo Chiara si troverà davanti una scelta importante, che la porterà a risolvere del tutto il problema dalla dipendenza dalla droga.

Una conseguenza importante però è che Petrone dovrà andare via da Napoli.

Samuel pensa che Nunzio voglia togliergli il ruolo di chef del Vulcano

In base agli spoiler di venerdì 14 ottobre, Marina sarà intenta a concludere i preparativi per recarsi al salone nautico. Dopo una intensa lite non si avranno più sue notizie e tanti saranno preoccupati per la sua incolumità. Intanto Manuela passerà molto tempo con Jimmy, al solo scopo di stare vicina a Niko. Questa cosa non sarà accettata da Micaela. Le due gemelle avranno un violento dibattito davanti a Serena e Filippo. I due avranno difficoltà nel gestire la situazione. Infine Samuel ascolterà quanto dettogli da Mariella ed inizierà seriamente a pensare che Nunzio voglia diventare il nuovo chef del Vulcano al posto suo.