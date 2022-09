Arrivano le nuove anticipazioni di Un Posto al sole delle puntate dal 10 al 14 ottobre 2022. Grande preoccupazione per Marina che, dopo un'accesa discussione, non risponde più al telefono, scomparendo nel nulla.

Nel frattempo, continua la crisi tra Viola ed Eugenio, che vorrebbe affidare alla moglie una scorta, idea che viene rifiutata per l'ennesima volta. Il loro matrimonio sembra giunto alla fine.

Inoltre, Chiara accetterà di farsi curare in una clinica privata per disintossicarsi, anche se ciò significa allontanarsi da Napoli.

Di seguito, le anticipazioni di Un Posto al sole e le trame delle nuove puntate in onda su Rai 3 dal lunedì al venerdì alle ore 20:50 e su RaiPlay, sia on demand che in replica.

Il matrimonio fra Viola ed Eugenio al capolinea: Un Posto al sole anticipazioni 10-14 ottobre

Nelle prossime puntate di Un Posto al Sole Viola non riuscirà a riavvicinarsi a Eugenio, ancora fermo sulle sue posizioni. Secondo la sua opinione, una scorta per la moglie è necessaria, dopo quanto successo. Viola però non ne vuole sapere e, dopo l'ennesimo scontro, finisce per allontanarsi ancora di più da lui.

Intanto, la presenza del professor Nespolino si fa sempre più importante, mettendo in difficoltà Viola e facendola riflettere su ciò che realmente vuole dalla vita.

Manuela si comporta in modo strano: trame Un Posto al sole

Dopo aver soccorso Niko, che aveva bevuto troppo in seguito a una crisi per la perdita di Susanna, Manuela non riesce a stare lontano da lui e al piccolo Jimmy.

Il suo strano comportamento farà insospettire sia Micaela che Serena.

Stando alle nuove anticipazioni, sarà proprio Serena a capire che Manuela sta tentando di conquistare Niko nella speranza di prendere il posto di Susanna e vivere con lui e Jimmy.

Marina sparisce nel nulla: anticipazioni Un Posto al sole al 14 ottobre

Nei prossimi episodi, Chiara si decide a seguire il consiglio di Nunzio, anche perché non lo vuole perdere.

Si affida così a una clinica di recupero per le dipendenze, accettando di allontanarsi da Napoli. Sa però che Nunzio le starà accanto.

Momenti di grande tensione nelle puntate di Un Posto al sole dal 10 al 14 ottobre su Rai 3. Marina sta per partire per un evento al Salone Nautico, ma qualcuno la ferma. Ne nasce una violenta discussione non priva di conseguenze.

Preoccupati per il ritardo, Roberto e Filippo la chiamano in continuazione al telefono, ma non ricevono nessuna risposta. Marina è scomparsa nel nulla.