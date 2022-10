Attualmente l'attenzione degli spettatori di Un posto al sole è focalizzata sull'avvelenatore di Roberto e Marina e sul mistero di Lia Longhi, tuttavia ci sono altre storyline che si stanno sviluppando o che attendono ancora risposte. In questi giorni è stato infatti annunciato dagli stessi attori, che gli prestano il volto, il ritorno dei personaggi di Antonello Schisa e di Lello Valsano. Se per il primo la storyline risultava in effetti ancora aperta risulta curioso scoprire quello che accadrà al giovane boss, attualmente in prigione.

C'è però un'ulteriore novità: a novembre entrerà infatti nel cast di Upas, l'attrice Silvia Napoleone, sul cui ruolo vige però il massimo riserbo.

A seguire verranno analizzate le attuali storyline per provare a capire che ruolo avranno questi tre personaggi.

Un posto al sole: Silvia Napoleone entra nel cast

L’attrice pescarese classe '77 Silvia Napoleone sarà uno dei volti nuovi di Un posto al sole. Da quanto trapelato l'attrice sarà presente, per ora, in due episodi che andranno in onda il 18 e il 28 novembre.

Però non è stato fornito nessun indizio sul ruolo che avrà la donna. Volendo fare qualche ipotesi, si potrebbe azzardare che possa essere la madre di Antonello. Nonostante i capelli biondi ci sono già abbastanza Palladini o presunti tali ma questo non esclude che possa essere coinvolta nella trama di Lia così come in quella relativa alla "gravidanza" di Lara.

Torna il boss Lello Valsano

Un po' a sorpresa, Gianluca Pugliese, attraverso i suoi profili social, ha annunciato il ritorno del suo personaggio in Upas. Queste le sue parole, rivolte al pubblico, mentre attraversava gli storici studi rai del daily drama partenopeo: "Mi dispiace per voi ma Lello Valsano sta tornando".

Il giovane boss che ha ucciso Susanna e ferito gravemente Viola, è stato arrestato e si trova sicuramente in prigione sotto un regime rigoroso.

Impensabile davvero ipotizzare una sua fuga, mentre risulta alquanto probabile che Eugenio Nicotera possa chiedere un incontro con il criminale.

Upas: torna il ragazzino che ha fatto perdere la testa a Bianca

Era prevedibile che prima o poi sarebbe tornato anche Antonello Schisa (Gennaro Filippone), il ragazzino ideatore delle web challenge che ha fatto innamorare Bianca (Sofia Piccirillo).

Timido e introverso, ma pericoloso per i suoi compagni, Antonello merita di sicuro un approfondimento. Del resto finora l'ha fatta franca ed è giusto che venga dato un epilogo a tale vicenda. Va ricordato infatti che, a causa di una delle sue challenge, la piccola Gaia (Sofia Prisco) ha rischiato la vita nei mesi scorsi, provando a fare un selfie estremo.