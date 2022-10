Prosegue su Rai 3 la programmazione della soap opera "Un posto al sole", trasmessa dal lunedì al venerdì con orario di inizio fissato alle ore 20:50.

In base alle trame degli anticipazioni in onda da lunedì 24 a venerdì 28 ottobre, Marina sarà essere prigioniera di Fabrizio e Ferri si chiederà dove possa essere finita. Inoltre Cerruti sarà convinto di conoscere il suo corteggiatore virtuale, mentre Riccardo non apprezzerà la vicinanza tra Nunzio e Rossella.

Niko tratta Manuela con freddezza

Nella puntata di "Un Posto al sole" di lunedì 24 ottobre, Roberto si chiederà dove possa essere finita Marina.

Intanto Nunzio porgerà il suo saluto a Chiara, che si sta disintossicando dalla cocaina in un centro specializzato. Il ragazzo tornerà a Napoli e Rossella non mancherà di mostrargli la sua vicinanza. Riccardo però non apprezzerà il rapporto tra la sua fidanzata ed il Boschi.

Nell'episodio di martedì 25 ottobre, Fabrizio continuerà ad assumere degli atteggiamenti sempre più difficili da comprendere e la vita della signora Giordano sembrerà in pericolo. Nel frattempo Niko si comporterà con distacco con Manuela. I due si confronteranno e così verrà la ragione per cui l'uomo ha deciso di farlo.

Mastro Peppe e Palladini confermano che nel seminterrato c'è una stanza segreta

Secondo le anticipazioni televisive di mercoledì 26 ottobre, Niko tenterà in ogni modo di gestire Jimmy, il quale sarà scosso dopo l'ennesimo contrasto tra Manuela e Micaela.

Il bambino finirà per avere una reazione inattesa. Intanto Marina sarà ancora sotto sequestro di Fabrizio. Inoltre Viola sarà stupita nel vedere che Damiano è stato in grado di risollevare il morale del piccolo Antonio.

Nella puntata di giovedì 27 ottobre, Ferri inizierà a temere per l'incolumità di Marina e sarà certo che la sua sparizione non è stata del tutto volontaria.

Nel frattempo Jimmy e sua madre saranno sempre più distanti. Niko invece ragionerà con Alberto quale posizione assumere in considerazione del fatto che Micaela prossimamente passerà all'attacco. In tutto questo i bambini di Palazzo Palladini saranno curiosi nel cercare di esplorare e di capirci meglio in merito al fantasma che secondo loro è presente.

Intanto Palladini e Mastro Peppe non negheranno che nel seminterrato si trova una stanza misteriosa, che in passato probabilmente qualcuno ha usato per restare nell'ombra.

Lia cerca di entrare furtivamente nel seminterrato

In base agli spoiler di venerdì 28 ottobre, i piccoli Irene e Jimmy proseguiranno le loro investigazioni per cercare i fantasmi. Intanto Lia cercherà di individuare il momento propizio per entrare furtivamente nel seminterrato. Infine Cerruti sarà particolarmente affascinato dal suo ammiratore virtuale e sarà propenso a scoprire la sua vera identità.