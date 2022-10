Continua su Rai 3 la programmazione della serie tv italiana Un posto al sole, che viene trasmessa dal lunedì al venerdì con orario di inizio fissato alle ore 20:50. In base alle trame degli episodi in onda da lunedì 3 a venerdì 7 ottobre, Renato farà di tutto per opporsi a Palladini e proverà ad avere Otello come alleato. Inoltre Niko assumerà degli atteggiamenti che faranno spaventare Jimmy, mentre Nunzio starà vicino a Chiara nel giorno della sua udienza.

Nunzio sta vicino a Chiara

Nella puntata di Un Posto al sole che sarà mandata in onda lunedì 3 ottobre, Nunzio avrà un confronto duro con Chiara, nel corso del quale comprenderà che non ha più senso continuare a restare a Capo Verde.

Il ragazzo pertanto non vorrà più assecondare Chiara. Intanto Lara Martinelli opterà per assumere una scelta improvvisa. Inoltre Renato ribadirà il proprio pensiero in merito alla casa vacanze di Alberto, ma l'ex vigile ne sarà risentito.

Nell'episodio di martedì 4 ottobre, Nunzio supporterà Chiara nel giorno della sua udienza. Per la ragazza giungerà il momento di fronteggiare le problematiche dalle quali è sempre fuggita. Nel frattempo Renato, propenso a bloccare in ogni modo Palladini, ideerà un piano per far sì che Otello possa stare al suo fianco.

Viola non vuole pensare ancora alle conseguenze della fine del suo matrimonio

Secondo le anticipazioni televisive di mercoledì 5 ottobre, Micaela si comporterà in maniera impeccabile con Jimmy, tanto che ormai il bambino si troverà a suo agio con lei.

Niko invece sarà sempre più preso dall'ansia e dalla furia e questo potrebbe determinare delle conseguenze. Intanto Chiara sarà amareggiata per l'esito che ha avuto l'udienza e Nunzio si attiverà per starle vicino, al punto da avanzarle un'offerta inattesa. Inoltre Viola non se la sentirà di pensare alle conseguenze che sono sorte dopo la fine delle sue nozze, ma una proposta che le perverrà la porterà ad avere un altro approccio.

Nella puntata di giovedì 6 ottobre, a Un posto al sole Niko sarà fuori controllo e finirà per ubriacarsi. Jimmy, quando farà il ritorno a casa, vedrà il padre per terra privo di sensi e chiederà aiuto, incontrando una persona inaspettata. Nel frattempo Speranza non sarà per nulla contenta del fatto che Samuel sia completamente concorde con Mariella.

Quest'ultima arriverà a fare dei confronti tra il ragazzo e Guido, ma la donna non si accorgerà che il marito ha sentito ogni cosa.

Mastro Peppe deve fronteggiare numerosi problemi nei lavori del seminterrato

In base agli spoiler di venerdì 7 ottobre, Diego sarà sempre più colpito dalla misteriosa Lia. Intanto Guido sarà determinato nel far capire alla moglie Mariella che lui è un uomo pieno di combattività. Infine Mastro Peppe avvierà i lavori del semiterrato di Palladini, ma dovrà fronteggiare numerose avversità.