Lunedì 24 ottobre è prevista una nuova registrazione di Uomini e donne. I protagonisti del trono classico e del trono over di questa edizione torneranno di nuovo in studio per le riprese delle puntate che andranno poi in onda su Canale 5 nel corso del mese di novembre. Al centro dell'attenzione ci saranno soprattutto le vicende della dama siciliana Ida Platano che, dopo aver deciso di riprendere in mano le redini del suo legame con Alessandro, potrebbe anche maturare la decisione definitiva di lasciare la trasmissione di Canale 5.

Nuova registrazione Uomini e donne 24 ottobre: Ida Platano al centro dell'attenzione

Nel dettaglio, l'appuntamento con le nuove registrazioni di Uomini e donne sono in programma lunedì 24 e martedì 25 ottobre. I vari protagonisti di questa edizione si ritroveranno di nuovo in studio per raccontare come stanno andando le frequentazioni intraprese in queste settimane. E, al centro dell'attenzione, ci sono soprattutto le vicende della dama Ida Platano, sempre più protagonista indiscussa del trono over di quest'anno. Ida, infatti, ha scelto di concedere una seconda chance al suo ex fidanzato Alessandro e insieme stanno provando a costruire di nuovo la loro storia d'amore.

Ida lascia con Alessandro nella registrazione di Uomini e donne del 24 ottobre?

Fino a questo momento tutto sembra procedere per il verso giusto: tra Ida e Alessandro ci sono tutti i presupposti per far sì che tra i due possa trionfare ancora una volta l'amore. Ecco perché, in vista della nuova registrazione di Uomini e donne del 24 ottobre, si presuppone con maggiore insistenza che Ida Platano possa fare un annuncio importante.

Non si esclude che, alla luce di questo riscontro positivo che sta avendo con Alessandro, possa anche valutare l'ipotesi di lasciare la trasmissione con il cavaliere e quindi viversi questo ritorno di fiamma lontana dai riflettori e dal suo ex Riccardo Guarnieri, presente nel parterre del trono over.

Cambia la programmazione di Uomini e donne su Canale 5

In attesa di scoprire cosa succederà nel corso della nuova registrazione di Uomini e donne del 24 ottobre, la prossima settimana è previsto un cambio programmazione per il talk show dei sentimenti di Maria De Filippi. In occasione del ponte di Ognissanti, il programma non andrà in onda per due giornate su Canale 5. Salterà la puntata di lunedì 31 ottobre, così come non ci sarà spazio in palinsesto neppure martedì 1° novembre.

La trasmissione di Canale 5 sarà nuovamente in onda dal 2 novembre in poi, come sempre nella fascia del primo pomeriggio Mediaset e proseguirà la sua regolare programmazione fino a metà dicembre, quando poi ci sarà un nuovo stop per il periodo natalizio.