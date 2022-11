Gli allievi di Amici 22 continuano a regalare emozioni ai telespettatori. Il daytime che è andato in onda il 15 novembre, ad esempio, ha aggiornato il pubblico su alcune novità degli ultimi giorni. Piccolo G è stato protagonista sia per la simpatia che sta cominciando a provare per Federica, che per una sfuriata che ha avuto in casetta. Il cantante ha rotto una porta con un pugno dato in un momento di rabbia e i suoi fan ora temono possa andare incontro a un provvedimento disciplinare.

Aggiornamenti sui ragazzi di Amici

Sono bastate un paio di risposte sgradite a scatenare la furia di Piccolo G nella casetta di Amici.

Come si è visto nel daytime del 15 novembre, il ragazzo ha perso le staffe dopo che alcuni compagni di classe l'hanno zittito in modo netto.

I telespettatori, dunque, martedì scorso hanno assistito alla forte reazione che il cantante ha avuto dopo che sia Tommy che Wax l'hanno invitato a non disturbare mentre tutti stavano guardando la nona puntata. Le "rispostacce" che ha ricevuto hanno spinto il giovane del team Zerbi ad allontanarsi di fretta e a rifugiarsi in bagno.

Prima di raggiungere la stanza della casa dove le telecamere non possono riprenderlo per rispetto della privacy, l'allievo ha dato un pugno molto forte a una porta e l'ha rotta.

La paura degli spettatori di Amici

Le telecamere di Amici, infatti, hanno indugiato per qualche secondo sul buco che si è formato nella porta che Piccolo G aveva preso a pugni poco tempo prima.

Un gesto decisamente forte quello dell'allievo, che ha confermato il grande livello di stress che sta vivendo da quando è entrato nella scuola.

Tommy Dali ha cercato un confronto col compagno, ma è stato allontanato anche da Aaron. Il cantautore ha respinto anche Federica dicendole che voleva stare un po' da solo a fumare in giardino, e la ragazza l'ha accontentato.

Alcuni fan del giovane temono che presto potrebbe essere punito per quello che ha fatto in un momento di rabbia. Rompere una porta con un pugno, infatti, non è un episodio che può passare inosservato e qualcuno ritiene che Rudy Zerbi (insegnante di riferimento del diretto interessato), sarà il primo a rimproverare l'alunno e a chiedere un provvedimento disciplinare per lui.

Per esempio NDG e Tommy Dali sono stati puniti per molto meno (per essersi mostrati svogliati a lezione di teoria musicale), quindi non è così assurdo pensare che anche per Piccolo G arriverà una strigliata accompagnata da una sfida o dalla sospensione della maglia.

Piccolo G sempre più vicino a Federica ad Amici 22

Piccolo G, però, martedì 15 novembre è stato anche protagonista di un momento di gossip. All'interno del daytime di ieri, infatti, è stato mostrato il timido avvicinamento che c'è in corso in casetta tra Federica e il misterioso cantautore, il primo a fare un passo verso la compagna di classe.

A differenza di altri allievi, i due non si sono ancora baciati perché la ragazza ha paura di andare incontro ad una delusione o di rovinare il rapporto d'amicizia che si è creato nei primi due mesi di permanenza nella scuola.