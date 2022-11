La puntata Il Paradiso delle Signore di venerdì 25 novembre chiude la settimana di programmazione della soap, che prenderà una pausa di due settimane per lasciare spazio alle partite dei Mondiali. L'episodio in programma sarà decisivo: le anticipazioni rivelano che Veronica finalmente aprirà gli occhi su Ezio, spettatrice di una scena che non avrebbe mai voluto vedere. Dopo questo avvenimento, un'affranta Zanatta non potrà che prendere una decisione. Nel frattempo, Flora è ancora sconvolta dopo aver visto Adelaide e Umberto insieme, proprio quando era pronta a tornare sui suoi passi.

Ma ecco che il commendatore la sorprende con una inaspettata proposta.

Il Paradiso delle Signore, anticipazioni 25 novembre: Umberto fa il grande passo con Flora

La situazione è molto difficile tra Flora e il commendatore. Ne Il Paradiso delle Signore, Flora ha visto Umberto e Adelaide insieme e ha perso le speranze di poter tornare con l'uomo che ama e che ha lasciato per orgoglio. Marcello ha provato ad aiutarla, ma sembra che le cose siano più difficili del previsto.

Umberto, tuttavia, non vuole che il suo grande amore se ne vada. Decide così di fare il grande passo e regala un anello di fidanzamento a Flora, con la prospettiva di sposarla. La bella Zanatta accetterà?

Il Paradiso delle Signore, trama 25/11: Adelaide tra le braccia di Marcello

Ovviamente, la notizia arriva ad Adelaide, che già sapeva del fatto che Umberto avesse comprato un gioiello importante per Flora. Affranta e senza più speranze, comincia a pensare di aver perso la sua sfida contro l'odiata Ravasi su tutti i fronti.

Come rivelano le anticipazioni Il Paradiso delle Signore del 25 novembre, Adelaide finirà tra le braccia di Marcello, che si offrirà per darle supporto.

Sa che cosa vuol dire soffrire per amore, ma siamo sicuri che non provi nulla per la contessa?

Anticipazioni Il Paradiso delle Signore di venerdì 25 novembre: Ezio fuori dai piedi

Don Saverio ha dato il benestare affinché il signor Colombo possa tornare a casa con la sua famiglia. Le acque sono più calme e i pettegolezzi si sono quietati.

Veronica non vede l'ora di dargli la bella notizia. Quando è sul punto di raggiungerlo, ecco che vede una scena che la raggela.

Finalmente, la povera Zanatta apre gli occhi: l'uomo che ama non ha mai dimenticato Gloria. E così, nella puntata Il Paradiso delle Signore del 25 novembre, Veronica caccia Ezio da casa, ormai certa che non potrà mai competere con la sua attuale moglie Gloria. La decisione è inevitabile, è ora di aprire gli occhi e smettere di combattere per un uomo che, in fondo, non è mai stato completamente suo. Sarà la fine della loro relazione? Staremo a vedere.