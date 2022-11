Nella tarda serata di martedì 15 novembre, Luciano Punzo al GFVip 7 ha discusso con Antonella Fiordelisi ed Edoardo Donnamaria. Tutto è inizio da un commento della 24enne, in cui ha sostenuto che Luciano sia fidanzato lontano dai riflettori. Tale commento non è stato gradito da Punzo che a sua volta ha sbottato: "Tu il tuo titolo vorresti darlo a me, ma io non voglio".

Lo sfogo iniziale di Luciano

Luciano dopo essere uscito dal confessionale ha ascoltato una conversazione fra Antonella e alcuni compagni d'avventura. Nel dettaglio, la 24enne avrebbe sostenuto che Punzo è ancora innamorato della sua ex e che non sia realmente entrato single al GFVip 7.

Dopo avere ascoltato le parole della coinquilina, Punzo si è sfogato con Wilma Goich, Sarah Altobello e Alberto De Pisis. Secondo la versione raccontata dal 28enne, nel corso di una conversazione fra i due la influencer avrebbe lasciato intendere di essersi lasciata prima di partecipare al programma per vivere l'esperienza da single. A quel punto Luciano ha tirato in ballo l'incontro tra Antonella e il suo ex Gianluca: "Dov'è finita quella che parla inglese, francese e tedesco?" Per il concorrente, la paura di Fiordelisi sarebbe stata solamente quella di essere stata smascherata.

Dal punto di vista del 28enne, la influencer sarebbe stata inquadrata dal padre a pensare solo al lavoro anziché all'amore: "Non accetto di essere giudicato da lei, perché di me non sa niente".

La lite con i 'Donnalisi'

In un secondo momento si sono uniti alla conversazione proprio i "Donnalisi" (nome utilizzato dai fan di Edoardo ed Antonella).

La 24enne ha spiegato di non avere detto nulla alle spalle del coinquilino, ma di avere espresso un suo parere. Nel ribadire di non credere alla sincerità di Luciano, quest'ultimo ha sbottato con la coinquilina: "Se volevo entrare da single lo facevo.

Sei tu che sei fidanzata fuori, non io".

Edoardo Donnamaria ha cercato di spiegare quanto detto dalla sua fidanzata, ma anche lui è stato attaccato da Punzo: "Ecco questo che fa l'avvocato delle cause perse. Tu sei il suo cagnolino".

Luciano Punzo ha ripreso l'argomento con Daniele Dal Moro.

Il diretto interessato ha precisato di essere pronto a chiedere scusa alla coinquilina, ma solamente quando sarà sicuro che Antonella non è realmente fidanzata fuori dal GFVip 7. Il 27enne ha ribadito di non essere interessato ai gossip all'interno della casa e di essere stato abituato a parlare con i diretti interessati, mai dietro le spalle.

Infine, Luciano ha sostenuto che in quel momento si era isolato dal gruppo per motivi suoi. Per questo motivo non accetta i giudizi di Antonella Fiordelisi sul suo conto.