Giovedì 24 novembre è stata registrata la puntata numero 11 di Amici. La ventiduesima edizione del talent di Canale 5 si avvicina alla pausa natalizia e lo fa con regolari riprese settimanali. Gli spoiler che stanno trapelando dagli studi fanno sapere che è accaduto di tutto sia tra gli allievi che tra i professori. Talenti come Wax, Federica e Ludovica, ad esempio, in settimana hanno avuto momenti di crisi e a causarli sono stati i difficili compiti che gli insegnanti gli hanno chiesto di preparare per lo speciale.

Aggiornamenti sui protagonisti di Amici

La registrazione dell'undicesima puntata di Amici è terminata e in rete stanno già circolando le anticipazioni di quello che è successo in studio. I fan del talent hanno atteso per ore di sapere se anche questa settimana ci sono state eliminazioni: sette giorni fa due titolari hanno dovuto lasciare il banco ad altrettante new entry, ovvero la cantante Angelina e la ballerina Isobel (che hanno preso il posto rispettivamente di Ascanio e Claudia).

Uno degli allievi più a rischio, visto il suo rendimento non proprio eccellente, è Niveo: il giovane si è reso protagonista di alcune stonature negli speciali più recenti e questo gli è valso voti bassi e gli ultimi posti nelle classifiche delle gare cover o inediti.

Punizione per i talenti di Amici

La gara di ballo della puntata di Amici, che sarà trasmessa in tv domenica 27 novembre, è stata giudicata da Nancy Berti. L'esperta di danze latinoamericane ha dato i voti più alti alla nuova entrata Isobel e a Ramon, mentre ha ritenuto insufficiente Ludovica (soltanto un 5 per lei). Mattia Zenzola, che rappresenta proprio questo stile, si è piazzato a metà classifica con un 7 meno.

L'intera classe oggi ha subito un provvedimento disciplinare per le pulizie: visto che la casetta dove i ragazzi vivono versa in condizioni igieniche imbarazzanti, la produzione ha deciso di mettere in sfida immediata tre di loro.

A confrontarsi con dei talenti esterni sono stati: i ballerini Mattia e Gianmarco, e il cantante NDG.

Per la gioia dei fan di tutti e tre i titolari della scuola, nessuno ha perso e quindi il cast è rimasto lo stesso della scorsa settimana.

Non è la prima volta che gli allievi vengono puniti perché non riescono a tenere in ordine la loro abitazione: quest'anno, è già la seconda volta che gli addetti ai lavori sono costretti a intervenire per ricordare che ci sono delle regole da rispettare nella scuola.

Irama torna ad Amici come ospite

Un'anticipazione che farà piacere agli affezionati fan di Amici è che l'ospite musicale della puntata è stato Irama. Il vincitore di una recente edizione del talent show è tornato in studio per presentare la ristampa del suo ultimo album: la versione deluxe che contiene anche tre brani inediti.

Oggi l'artista ha presentato in anteprima il brano "Ali", che sarà disponibile su tutte le piattaforme digitali a partire dalla mezzanotte.

Irama, però, è stato anche uno dei giudici della gara cover dell'undicesimo speciale: il ragazzo è stato affiancato da Cristiano Malgioglio e dall'autrice Federica Camba.

Aaron e Angelina hanno spiccato sugli altri e hanno avuto la media del 9 come voto, mentre fanalini di coda sono stati Wax ed NDG con 6,5 circa.

Niveo si è piazzato a metà classifica convincendo quasi l'intera commissione, che gli ha dato un 7: questo ha reso felice Lorella Cuccarini, la tutor del cantante che da settimane era sempre agli ultimi posti.