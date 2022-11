Nell'ultimo daytime di Amici, il pubblico ha assistito a quello che sembra essere un ritorno di fiamma tra Wax e Claudia, ex fidanzata di Samuele Barbetta di Amici 20.

I due si sono scambiati un bacio appassionato, il che fa ben sperare per questa coppia. Altro flirt nascente, è quello tra i due cantanti Piccolo G e Federica.

Ritorno di fiamma tra Wax e Claudia ad Amici 2022

A Maria De Filippi non sfugge nulla di ciò che accade nella casetta di Amici. Anche in merito ai vari flirt che stanno nascendo tra alcuni degli allievi. Se nelle scorse settimane si era parlato di Niveo e Rita, subito dopo è stata la volta di Maddalena e Mattia.

La conduttrice pavese non aveva perso tempo per mostrare in puntata le loro effusioni e i loro primi baci. Qualche giorno fa, era stato il turno di Wax e Claudia. I due però, dopo un primo bacio, sembravano essersi allontanati. Insomma sembrava che questa coppia fosse scoppiata ancor prima di nascere. Invece, nel corso dell'ultimo daytime, i due ragazzi hanno sorpreso il pubblico. Tra loro c'è stato un riavvicinamento. In molti pensano che si tratti di un ritorno di fiamma, ma ancora non è detto. Wax in particolare, ha fatto intendere di non volere una relazione seria. Vuole un rapporto leggero, senza aspettative.

Dopo essersi allontanati Wax e Claudia tornano a parlare del loro rapporto #Amici22 pic.twitter.com/wcU7wIISlS — Amici Ufficiale (@AmiciUfficiale) November 15, 2022

Ad Amici scatta il bacio appassionato tra Wax e Claudia

Fatta questa premessa, Wax e Claudia si sono abbracciati, per poi lasciarsi andare a un bacio appassionato, incuranti delle telecamere.

Gli altri allievi della Scuola di Amici sono rimasti a bocca aperta. Maddalena ad esempio, è rimasta stupita vedendoli e ha chiesto se ci fosse un ritorno di fiamma tra loro. Peccato che Wax e Claudia non abbiano dato una risposta.

A questo punto, viene da pensare che sarà Maria De Filippi in persona, a cercare di capire cosa sta realmente succedendo tra i due ragazzi.

Nuovo flirt ad Amici 2022: Piccolo G e Federica in love?

Nel nuovo appuntamento pomeridiano, non è escluso che si parli anche di due altri allievi che, in queste ore, sembrano essersi avvicinati parecchio. Si tratta dei due cantanti Federica e Piccolo G. La prima è nella squadra di Arisa, il secondo fa parte del team di Rudy Zerbi.

Si tratta di una coppia inaspettata, visto che fino ad oggi, nessuno si era accorto che ci fosse del feeling tra loro. Ebbene, nell'ultimo daytime, sono state mostrate delle immagini che non lasciano spazio ai dubbi. I due, tra giochi di sguardi e avvicinamenti sospetti, sembrano proprio sulla buona strada per diventare una delle nuove coppie di questa edizione. Tra loro non è ancora scattato un bacio. Sembra essere Federica quella più restia a lasciarsi andare. La cantante si è confidata con Tommy al quale ha confessato di aver paura di rimanere delusa.