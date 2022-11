Quella che è andata in onda il 13 novembre, è stata una puntata di Amici molto complicata per uno dei ragazzi della classe. Niveo, dopo essersi classificato ultimo nella gara inediti e non aver superato il compito assegnatogli da Zerbi, è scoppiato a piangere davanti a tutti. Anziché consolare il suo allievo, Lorella Cuccarini l'ha invitato a reagire perché, se a breve non dimostrerà di meritare il banco, sarà lei stessa a metterlo in sfida o a sospendergli la maglia.

Aggiornamenti sui protagonisti di Amici

Il percorso che Niveo sta facendo nella scuola di Amici, inizia a non convincere anche la sua insegnante di riferimento.

Nel corso dello speciale che è andato in onda domenica 13 novembre, Lorella Cuccarini ha informato il talento della sua squadra che deve fare molto di più altrimenti sarà lei a prendere provvedimenti.

La nona puntata è stata ricca di ostacoli per il giovane cantautore, che si è classificato all'ultimo posto nella gara inediti giudicata da Beppe Vessicchio, Stash e Michele Bravi. L'esibizione del giovane sulle note di "Scarabocchi" è stata piena di stonature, per stessa ammissione del direttore d'orchestra che l'ha ascoltata e valutata.

Visto questo risultato negativo, in settimana il giovane dovrà sostenere un esame per cercare di riconfermarsi nel cast ma, le parole che la sua professoressa ha detto in studio, non lasciano presagire a nulla di buono.

La strigliata dell'insegnante di Amici

Verso la fine del nono speciale, Niveo è stato chiamato ad eseguire il brano "Un giorno in più", una canzone di Irama che Rudy Zerbi gli ha assegnato come compito settimanale.

Anche in questo caso, però, l'allievo non è piaciuto e il professore ha considerato la sua prova non superata.

Il cantante è scoppiato a piangere palesando una forte difficoltà nell'esibirsi in studio, come se avesse un blocco che gli impedisce di mostrare quello che sa fare davvero.

Lorella, però, ha chiesto la parola a Maria e ha spronato il talento del suo team con affermazioni decise e per nulla "da mamma chioccia" (come è ribattezzata dai colleghi da quando è nel cast).

"Voglio ritrovare quel Niveo che mi aveva colpita nella prima puntata. Devi lavorare tanto e bene", ha esordito Cuccarini nel suo discorso al giovane in lacrime.

"Ritrovati, altrimenti dobbiamo metterti in sfida? O dobbiamo sospenderti la maglia? Alcune cover ti vengono bene, ma tu devi aiutarmi a capire cose succede. Faccio fatica".

Futuro incerto nel cast di Amici

Niveo ha promesso a Lorella che proverà a reagire e a superare quegli ostacoli che stanno compromettendo la maggior parte delle sue esibizioni.

Oggi, lunedì 14 novembre, inizierà una nuova settimana e il cantante dovrebbe essere tra i protagonisti assoluti dei prossimi daytime. La prof Cuccarini intende analizzare nei dettagli la crisi che sta vivendo il suo allievo, con l'obiettivo di fargliela superare per tornare alle performance entusiasmanti dell'inizio.

Qualora il cantante non dovesse sbloccarsi, la docente l'ha già avvisato che sarà la prima a prendere dei provvedimenti.

Tra le opzioni che l'insegnante ha a disposizione, ci sono: la sfida con un talento esterno notato ai casting, la sospensione della maglia da titolare nell'attesa di una decisione definitiva, l'eliminazione oppure la sostituzione con un altro ragazzo.

Giovedì prossimo è prevista la registrazione della decima puntata della ventiduesima edizione di Amici (che sarà trasmessa in televisione domenica 20 novembre a partire dalle ore 14 circa) che potrebbe essere decisiva per Niveo e per il suo futuro all'interno della scuola.