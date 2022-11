Nella settimana da lunedì 21 a venerdì 25 novembre, Niko dovrà rivivere il dramma per la perdita di sua moglie. A tal proposito, le anticipazioni trapelate in rete rivelano che, durante la commemorazione per Susanna, Poggi sarà furioso. Il figlio di Renato non riuscirà a superare il dolore e la rabbia per la sua perdita e, inoltre, dovrà fare fronte anche alla presenza di Manlio, che si riaffaccerà nella sua vita. Nel frattempo, ci saranno anche importanti novità nel cast della soap partenopea, perché Alice tornerà a Napoli.

Un posto al sole, anticipazioni al 25/11: Manlio torna, c'è la commemorazione per Susanna

Le anticipazioni di Un posto al sole fino al 25 novembre rivelano che Manlio vorrà vedere Niko. Le indiscrezioni trapelate in rete forniscono dettagli in più in merito al signor Picardi, che incontrerà l'avvocato Poggi e gli farà una dolorosa proposta. Al momento, però, non è chiaro quali saranno le intenzioni dell'ex di Adele e come mai rientrerà nel capoluogo campano. L'unica cosa certa, attualmente, è che, nelle prossime puntate della soap partenopea, ci sarà una commemorazione per Susanna. Alla cerimonia in memoria della giovane Picardi parteciperanno tutte le persone che hanno voluto bene alla ragazza e l'occasione, sarà dolorosa per Niko.

Un posto al sole, episodi al 25/11: Niko è furioso e pieno di rabbia

Nel frattempo, durante le puntate di Un posto al sole, che andranno in onda fino a venerdì 25 novembre, Niko continuerà a rivivere il dramma per la prematura perdita di sua moglie. L'avvocato Poggi, durante la commemorazione in memoria di Susanna, sarà circondato dall'affetto dei suoi amici e parenti.

Purtroppo, però, il dolore per il figlio di Giulia sarà troppo grande, al punto che Poggi sarà furioso e pieno di rabbia, per essere rimasto vedovo, poche ore dopo essersi sposato con la sua amata. A quel punto, Niko si sentirà anche in colpa, perché non sarà in grado di rendere giustizia come si deve a Susanna. Le anticipazioni trapelate in rete rivelano che Ornella prenderà in mano la situazione e farà da confidente e accoglierà il dolore di chi le chiederà aiuto.

Al momento, però, non è chiaro chi supporterà emotivamente la dottoressa Bruni e se possa trattarsi di Niko, Adele o qualche altra persona legata a Susanna.

Un posto al sole, puntata 25/11: Alice torna a Napoli

Oltre a Manlio Picardi, anche un altro personaggio storico di Un posto al sole tornerà a Napoli dopo mesi di assenza. Le anticipazioni della soap partenopea rivelano che Alice rientrerà nel capoluogo campano e sarà interessata a qualche ragazzo partenopeo. Al momento, però, non è chiaro se la nipote di Marina nutra interesse per qualche condomino di Palazzo Palladini o per un'altra persona. Inoltre, durante le puntate che andranno in onda fino al 25 novembre, Diego e Lia inizieranno una storia d'amore e avranno le prime effusioni.

Anche per Eugenio e Viola, dopo settimane di crisi, ci sarà un passo avanti e un riavvicinamento. Bianca, invece, sarà alle prese con l'organizzazione di una festa a sorpresa per Antonello e non è chiaro se il compagno di scuola della piccola Boschi sarà contento della cosa.