Giovedì 17 novembre è stata registrata una nuova puntata di Amici, la decima dell'edizione 2022/2023. Al termine delle riprese, in rete hanno cominciato a diffondersi le prime anticipazioni, a partire dai nomi degli allievi che sono finiti a rischio eliminazione. Le gare di canto e ballo, infatti, sono state ancora una volta decisive per stabilire chi dovrà sostenere un esame davanti ai professori per riprendersi la maglia da titolare. Aggiornamenti anche sulle tante coppie di quest'anno, soprattutto sull'ultima che si è formata tra Federica e Piccolo G.

Novità sul prossimo appuntamento con Amici

Quella appena trascorsa, è stata una settimana molto intensa per i ragazzi di Amici. Oltre a preparare la decima puntata (registrata il 17 novembre, ma trasmessa in tv domenica 20), gli allievi hanno vissuto forti emozioni in casetta.

In pochi giorni, infatti, si sono formate due coppie e una è già scoppiata. I daytime che sono andati in onda di recente, hanno aggiornato i telespettatori sull'amore che è sbocciato tra Federica e Piccolo G, e sul riavvicinamento che c'è stato tra Claudia e Wax.

Mentre negli studi Elios erano in corso le riprese del prossimo appuntamento con il talent-show, però, su Canale 5 veniva mostrato il nuovo addio tra il cantante e la ballerina.

I due hanno capito di non essere compatibili e hanno preferito rimanere soltanto buoni amici.

Giudici e ospiti d'eccezione ad Amici

Le anticipazioni dello speciale di Amici che è stato registrato in queste ore, però, riguardano anche le tante prove che gli allievi hanno dovuto affrontare per riconfermati tra i titolari.

La ballerina Megan, ad esempio, ha dovuto eseguire un compito assegnatole dalla maestra Celentano in settimana, una coreografia che l'ha messa parecchio in difficoltà.

Tutti gli altri danzatori della classe, hanno partecipato alla consueta gara: i voti assegnati dal giudice esterno, hanno permesso di stilare una classifica dal migliore al peggiore.

Stesso discorso per i cantanti del cast, che si sono esibiti davanti ad un giurato d'eccezione: se la settimana scorsa erano gli inediti l'argomento della prova, stavolta si è tornati alle consuete cover scelte dai professori per i talenti delle loro squadre.

I fanalini di coda di entrambe le "graduatorie", sono finiti a rischio eliminazione e per riprendersi la maglia dovranno affrontare e superare un esame davanti al proprio docente di riferimento.

Nervi tesi tra i protagonisti di Amici

Un'anticipazione che è trapelata ancor prima della fine delle riprese del 17 novembre, è quella sulla durata della decima puntata. Lo speciale che sarà trasmesso in tv domenica 20, infatti, terminerà mezz'ora prima rispetto al solito (alle 16 invece che alle 16:30) perché quel giorno su Rai 1 ci sarà la cerimonia d'apertura dei Mondiali di Calcio in Qatar.

Oggi, inoltre, è il compleanno della maestra Celentano e prima dell'inizio della registrazione Rudy Zerbi l'ha raggiunta in camerino per farle gli auguri.

I fan si aspettano che anche Maria De Filippi festeggi la professoressa con una torta da far entrare in studio durante la puntata.

Occhi puntati anche su Piccolo G, che in settimana ha avuto una reazione rabbiosa ed esagerata in casetta. Innervosito dal fatto che alcuni compagni l'abbiano zittito, l'allievo ha tirato un pugno ad una porta e l'ha spaccata. Gli spettatori temono che il ragazzo potrebbe andare incontro ad un provvedimento disciplinare per questo gesto.

Due new entry nella decima puntata: Isobel al posto di Ascanio e Angelica al posto di Claudia. Doppia eliminazione nello speciale che ha avuto come ospiti Fabrizio Moro e Dardust.